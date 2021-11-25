https://ria.ru/20211125/fsin-1760718999.html

В Совфеде связали отставку главы ФСИН со случаями пыток в колониях

В Совфеде связали отставку главы ФСИН со случаями пыток в колониях - РИА Новости, 25.11.2021

В Совфеде связали отставку главы ФСИН со случаями пыток в колониях

Глава рабочей группы Совета Федерации по разработке законопроекта об ответственности сотрудников ФСИН и правоохранительных органов за пытки в колониях и СИЗО,... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:49

2021-11-25T14:49

2021-11-25T14:49

общество

людмила нарусова

совет федерации рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

здоровье - общество

александр калашников

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава рабочей группы Совета Федерации по разработке законопроекта об ответственности сотрудников ФСИН и правоохранительных органов за пытки в колониях и СИЗО, сенатор Людмила Нарусова считает, что отставка главы ФСИН Александра Калашникова связана со случаями пыток в колониях.Президент России Владимир Путин освободил ранее Калашникова с поста главы ФСИН, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля."Я надеюсь, что эта отставка связана именно с ситуациями с пытками в колониях. ФСИН активно сопротивлялось прохождению законопроекта об ответственности за пытки", - заявила Нарусова РИА Новости. По ее словам, Путин внимательно следит за этой сферой.Кроме того, подчеркнула Нарусова, проблемой пыток в колониях и СИЗО должны вплотную заняться прокуратура и СК. "Дело не в главе ФСИН, не хватает надзора прокуратуры и Следственного комитета, они не хотят привлекать к ответственности виновных", - сказала сенатор.В понедельник Нарусова сообщила, что законопроект о наказании за пытки в колониях и СИЗО будет готов и внесён в Госдуму до конца года. Документ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы для сотрудников ФСИН и правоохранительных органов за это преступление.Ранее Нарусова сообщила, что разработанный законопроект должен предусматривать появление отдельной статьи в Уголовном кодексе за применение пыток со стороны сотрудников ФСИН и правоохранительных органов с максимальной ответственностью до 10 лет лишения свободы. В настоящее время пытки в колониях и СИЗО подпадают под административную статью о превышении должностных полномочий, однако это слишком мягкая статья, она предусматривает лишь увольнение, отметила Нарусова.

https://ria.ru/20211117/prisyazhnye-1759345921.html

https://ria.ru/20211110/pytki-1758378901.html

https://ria.ru/20211110/pytki-1758395478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, людмила нарусова, совет федерации рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), здоровье - общество, александр калашников