https://ria.ru/20211125/fsin-1760718999.html
В Совфеде связали отставку главы ФСИН со случаями пыток в колониях
В Совфеде связали отставку главы ФСИН со случаями пыток в колониях - РИА Новости, 25.11.2021
В Совфеде связали отставку главы ФСИН со случаями пыток в колониях
Глава рабочей группы Совета Федерации по разработке законопроекта об ответственности сотрудников ФСИН и правоохранительных органов за пытки в колониях и СИЗО,... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:49
2021-11-25T14:49
2021-11-25T14:49
общество
людмила нарусова
совет федерации рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
здоровье - общество
александр калашников
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава рабочей группы Совета Федерации по разработке законопроекта об ответственности сотрудников ФСИН и правоохранительных органов за пытки в колониях и СИЗО, сенатор Людмила Нарусова считает, что отставка главы ФСИН Александра Калашникова связана со случаями пыток в колониях.Президент России Владимир Путин освободил ранее Калашникова с поста главы ФСИН, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля."Я надеюсь, что эта отставка связана именно с ситуациями с пытками в колониях. ФСИН активно сопротивлялось прохождению законопроекта об ответственности за пытки", - заявила Нарусова РИА Новости. По ее словам, Путин внимательно следит за этой сферой.Кроме того, подчеркнула Нарусова, проблемой пыток в колониях и СИЗО должны вплотную заняться прокуратура и СК. "Дело не в главе ФСИН, не хватает надзора прокуратуры и Следственного комитета, они не хотят привлекать к ответственности виновных", - сказала сенатор.В понедельник Нарусова сообщила, что законопроект о наказании за пытки в колониях и СИЗО будет готов и внесён в Госдуму до конца года. Документ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы для сотрудников ФСИН и правоохранительных органов за это преступление.Ранее Нарусова сообщила, что разработанный законопроект должен предусматривать появление отдельной статьи в Уголовном кодексе за применение пыток со стороны сотрудников ФСИН и правоохранительных органов с максимальной ответственностью до 10 лет лишения свободы. В настоящее время пытки в колониях и СИЗО подпадают под административную статью о превышении должностных полномочий, однако это слишком мягкая статья, она предусматривает лишь увольнение, отметила Нарусова.
https://ria.ru/20211117/prisyazhnye-1759345921.html
https://ria.ru/20211110/pytki-1758378901.html
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общество, людмила нарусова, совет федерации рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), здоровье - общество, александр калашников
В Совфеде связали отставку главы ФСИН со случаями пыток в колониях
Сенатор Нарусова связала отставку главы ФСИН Калашникова со случаями пыток в колониях