Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211125/fond-1760690319.html
Фонд "Круг добра" одобрил более 1,8 тысячи заявок на лекарства для детей
Фонд "Круг добра" одобрил более 1,8 тысячи заявок на лекарства для детей - РИА Новости, 25.11.2021
Фонд "Круг добра" одобрил более 1,8 тысячи заявок на лекарства для детей
Всего фонд "Круг добра" одобрил 1886 заявок из регионов на лекарственное обеспечение детей, каждую неделю поступает около 50-70 заявок, сообщил председатель... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:49
2021-11-25T12:49
общество
дети
совет федерации рф
здоровье - общество
александр ткаченко (протоиерей)
фонд "круг добра"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150975/46/1509754648_0:75:2000:1200_1920x0_80_0_0_1a683c3c8cb3650f6562d6460309920a.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Всего фонд "Круг добра" одобрил 1886 заявок из регионов на лекарственное обеспечение детей, каждую неделю поступает около 50-70 заявок, сообщил председатель правления фонда Александр Ткаченко.Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Как сообщил Ткаченко, сейчас в перечень фонда включены 44 заболевания, 37 лекарственных препаратов, пять видов медицинских изделий закупаются фондом. Почти 38 миллиардов рублей уже направлены на реализацию задач фонда "Круг добра", созданного для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, добавил Ткаченко. По его словам, сейчас в перечень фонда включены 44 заболевания, 37 лекарственных препаратов, пять видов медицинских изделий закупаются фондом."К настоящему моменту фонд удовлетворил 1886 заявок которые поступили из регионов на лекарственное обеспечение детей. Каждую неделю в фонд поступает 50-70 новых заявок", - сказал Ткаченко в ходе круглого стола в Совете Федерации на тему "Совершенствование стратегии лекарственного обеспечения, а также перспективы применения инновационных методов лекарственного обеспечения".
https://ria.ru/20210712/fond-1740914446.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150975/46/1509754648_151:0:1850:1274_1920x0_80_0_0_279b34e484643af508df8958c5e61dd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, дети, совет федерации рф, здоровье - общество, александр ткаченко (протоиерей), фонд "круг добра"
12:49 25.11.2021
 
Фонд "Круг добра" одобрил более 1,8 тысячи заявок на лекарства для детей

Фонд "Круг добра" одобрил 1886 заявок из регионов на лекарственное обеспечение детей

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Всего фонд "Круг добра" одобрил 1886 заявок из регионов на лекарственное обеспечение детей, каждую неделю поступает около 50-70 заявок, сообщил председатель правления фонда Александр Ткаченко.
Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Как сообщил Ткаченко, сейчас в перечень фонда включены 44 заболевания, 37 лекарственных препаратов, пять видов медицинских изделий закупаются фондом. Почти 38 миллиардов рублей уже направлены на реализацию задач фонда "Круг добра", созданного для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, добавил Ткаченко. По его словам, сейчас в перечень фонда включены 44 заболевания, 37 лекарственных препаратов, пять видов медицинских изделий закупаются фондом.
"К настоящему моменту фонд удовлетворил 1886 заявок которые поступили из регионов на лекарственное обеспечение детей. Каждую неделю в фонд поступает 50-70 новых заявок", - сказал Ткаченко в ходе круглого стола в Совете Федерации на тему "Совершенствование стратегии лекарственного обеспечения, а также перспективы применения инновационных методов лекарственного обеспечения".
Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 13:30
В ОП рассказали, как фонд "Круг добра" помог тяжелобольным детям
 
ОбществоДетиСовет Федерации РФЗдоровье - ОбществоАлександр Ткаченко (протоиерей)Фонд "Круг добра"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Названы самые популярные криптовалюты в России
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
23:24Назван специфический симптом опасного уровня холестерина
23:23Эстония передала России останки трех солдат Красной армии
23:20ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностику
Лента новостейМолния
Названы самые популярные криптовалюты в России"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыскНазван специфический симптом опасного уровня холестеринаЭстония передала России останки трех солдат Красной армии ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностику