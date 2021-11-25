https://ria.ru/20211125/fond-1760690319.html

Фонд "Круг добра" одобрил более 1,8 тысячи заявок на лекарства для детей

Фонд "Круг добра" одобрил более 1,8 тысячи заявок на лекарства для детей - РИА Новости, 25.11.2021

Фонд "Круг добра" одобрил более 1,8 тысячи заявок на лекарства для детей

Всего фонд "Круг добра" одобрил 1886 заявок из регионов на лекарственное обеспечение детей, каждую неделю поступает около 50-70 заявок, сообщил председатель... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:49

2021-11-25T12:49

2021-11-25T12:49

общество

дети

совет федерации рф

здоровье - общество

александр ткаченко (протоиерей)

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Всего фонд "Круг добра" одобрил 1886 заявок из регионов на лекарственное обеспечение детей, каждую неделю поступает около 50-70 заявок, сообщил председатель правления фонда Александр Ткаченко.Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Как сообщил Ткаченко, сейчас в перечень фонда включены 44 заболевания, 37 лекарственных препаратов, пять видов медицинских изделий закупаются фондом. Почти 38 миллиардов рублей уже направлены на реализацию задач фонда "Круг добра", созданного для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, добавил Ткаченко. По его словам, сейчас в перечень фонда включены 44 заболевания, 37 лекарственных препаратов, пять видов медицинских изделий закупаются фондом."К настоящему моменту фонд удовлетворил 1886 заявок которые поступили из регионов на лекарственное обеспечение детей. Каждую неделю в фонд поступает 50-70 новых заявок", - сказал Ткаченко в ходе круглого стола в Совете Федерации на тему "Совершенствование стратегии лекарственного обеспечения, а также перспективы применения инновационных методов лекарственного обеспечения".

https://ria.ru/20210712/fond-1740914446.html

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общество, дети, совет федерации рф, здоровье - общество, александр ткаченко (протоиерей), фонд "круг добра"