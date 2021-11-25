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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211125/egipet-1760763353.html
В аэропорту Шарм-эш-Шейха возобновили услугу Fast Track
В аэропорту Шарм-эш-Шейха возобновили услугу Fast Track - РИА Новости, 25.11.2021
В аэропорту Шарм-эш-Шейха возобновили услугу Fast Track
В аэропорту Шарм-эш-Шейха возобновили услугу Fast Track, российские туристы, желающие быстро пройти все предполетные процедуры и избежать огромных очередей,... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:54
2021-11-25T17:54
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
шарм-эш-шейх
хургада
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туристы
туризм
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В аэропорту Шарм-эш-Шейха возобновили услугу Fast Track, российские туристы, желающие быстро пройти все предполетные процедуры и избежать огромных очередей, снова могут ей воспользоваться, сообщает Tourdom. Платная возможность ускоренного досмотра перед рейсом вновь предоставлена пассажирам после временного перерыва. В аэропорту Хургады данная услуга работает в штатном режиме. Ранее отдыхающие из РФ неоднократно жаловались на длительные проверки при посадке в аэропортах двух самых популярных курортов Египта. Некоторые сообщали, что стоять в очередях приходилось по шесть часов. Глава Ростуризма Зарина Догузова провела телефонный разговор с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани и попросила его взять проблему под личный контроль.
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, туристы, туризм, зарина догузова, россия, отдых на море, куда можно лететь
17:54 25.11.2021
 
В аэропорту Шарм-эш-Шейха возобновили услугу Fast Track

В аэропорту Шарм-эш-Шейха снова можно пройти ускоренный предполетный досмотр платно

© Pixabay / soynanii Шарм-эш-Шейх
Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Pixabay / soynanii
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В аэропорту Шарм-эш-Шейха возобновили услугу Fast Track, российские туристы, желающие быстро пройти все предполетные процедуры и избежать огромных очередей, снова могут ей воспользоваться, сообщает Tourdom.
Платная возможность ускоренного досмотра перед рейсом вновь предоставлена пассажирам после временного перерыва. В аэропорту Хургады данная услуга работает в штатном режиме.
Ранее отдыхающие из РФ неоднократно жаловались на длительные проверки при посадке в аэропортах двух самых популярных курортов Египта. Некоторые сообщали, что стоять в очередях приходилось по шесть часов. Глава Ростуризма Зарина Догузова провела телефонный разговор с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани и попросила его взять проблему под личный контроль.
Туристы перед снорклингом на побережье Красного моря в Хургаде - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
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ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Шарм-эш-ШейхХургадаНовости - ТуризмтуристыТуризмЗарина ДогузоваРоссияотдых на морекуда можно лететь
 
 
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