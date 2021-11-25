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В аэропорту Шарм-эш-Шейха возобновили услугу Fast Track
В аэропорту Шарм-эш-Шейха возобновили услугу Fast Track - РИА Новости, 25.11.2021
В аэропорту Шарм-эш-Шейха возобновили услугу Fast Track
В аэропорту Шарм-эш-Шейха возобновили услугу Fast Track, российские туристы, желающие быстро пройти все предполетные процедуры и избежать огромных очередей,... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:54
2021-11-25T17:54
2021-11-25T17:54
туризм
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шарм-эш-шейх
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В аэропорту Шарм-эш-Шейха возобновили услугу Fast Track, российские туристы, желающие быстро пройти все предполетные процедуры и избежать огромных очередей, снова могут ей воспользоваться, сообщает Tourdom. Платная возможность ускоренного досмотра перед рейсом вновь предоставлена пассажирам после временного перерыва. В аэропорту Хургады данная услуга работает в штатном режиме. Ранее отдыхающие из РФ неоднократно жаловались на длительные проверки при посадке в аэропортах двух самых популярных курортов Египта. Некоторые сообщали, что стоять в очередях приходилось по шесть часов. Глава Ростуризма Зарина Догузова провела телефонный разговор с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани и попросила его взять проблему под личный контроль.
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, туристы, туризм, зарина догузова, россия, отдых на море, куда можно лететь
В аэропорту Шарм-эш-Шейха возобновили услугу Fast Track
В аэропорту Шарм-эш-Шейха снова можно пройти ускоренный предполетный досмотр платно