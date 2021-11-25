https://ria.ru/20211125/egipet-1760763353.html

В аэропорту Шарм-эш-Шейха возобновили услугу Fast Track

В аэропорту Шарм-эш-Шейха возобновили услугу Fast Track - РИА Новости, 25.11.2021

В аэропорту Шарм-эш-Шейха возобновили услугу Fast Track

В аэропорту Шарм-эш-Шейха возобновили услугу Fast Track, российские туристы, желающие быстро пройти все предполетные процедуры и избежать огромных очередей,... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:54

2021-11-25T17:54

2021-11-25T17:54

туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

шарм-эш-шейх

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туристы

туризм

зарина догузова

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В аэропорту Шарм-эш-Шейха возобновили услугу Fast Track, российские туристы, желающие быстро пройти все предполетные процедуры и избежать огромных очередей, снова могут ей воспользоваться, сообщает Tourdom. Платная возможность ускоренного досмотра перед рейсом вновь предоставлена пассажирам после временного перерыва. В аэропорту Хургады данная услуга работает в штатном режиме. Ранее отдыхающие из РФ неоднократно жаловались на длительные проверки при посадке в аэропортах двух самых популярных курортов Египта. Некоторые сообщали, что стоять в очередях приходилось по шесть часов. Глава Ростуризма Зарина Догузова провела телефонный разговор с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани и попросила его взять проблему под личный контроль.

https://ria.ru/20211125/egipet-1760589008.html

шарм-эш-шейх

хургада

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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