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Глава Рособрнадзора прокомментировал высказывания Бастрыкина о ЕГЭ
Глава Рособрнадзора прокомментировал высказывания Бастрыкина о ЕГЭ - РИА Новости, 25.11.2021
Глава Рособрнадзора прокомментировал высказывания Бастрыкина о ЕГЭ
Критика вокруг ЕГЭ всегда была, конкретных предложений мы не увидели, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:17
2021-11-25T15:27
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
общество
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
анзор музаев
сн_образование
социальный навигатор
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Критика вокруг ЕГЭ всегда была, конкретных предложений мы не увидели, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Во вторник председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что ЕГЭ нужно отменить, поскольку этот экзамен для школьников сродни пытке. Он предложил возродить советскую школу образования, которая, по его мнению, была лучшей в мире."Критика в адрес ЕГЭ всегда была и существует. Благодаря этой критике мы двигаемся вперёд. Очень много изменений конструктивных, которые оценивает экспертное сообщество, в первую очередь учителя положительно оценивают. Конкретно в этом заявлении конкретных предложений мы не увидели ", - сказал Музаев.
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федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), общество, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), анзор музаев, сн_образование, социальный навигатор
14:17 25.11.2021 (обновлено: 15:27 25.11.2021)
 
Глава Рособрнадзора прокомментировал высказывания Бастрыкина о ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев о высказываниях главы СК Бастрыкина о ЕГЭ: критика была всегда

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗадания для ЕГЭ по информатике
Задания для ЕГЭ по информатике - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Критика вокруг ЕГЭ всегда была, конкретных предложений мы не увидели, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Во вторник председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что ЕГЭ нужно отменить, поскольку этот экзамен для школьников сродни пытке. Он предложил возродить советскую школу образования, которая, по его мнению, была лучшей в мире.
"Критика в адрес ЕГЭ всегда была и существует. Благодаря этой критике мы двигаемся вперёд. Очень много изменений конструктивных, которые оценивает экспертное сообщество, в первую очередь учителя положительно оценивают. Конкретно в этом заявлении конкретных предложений мы не увидели ", - сказал Музаев.
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)ОбществоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Анзор МузаевСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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