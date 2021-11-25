https://ria.ru/20211125/dtp-1760706846.html

Власти Болгарии уточнили число погибших в ДТП с автобусом

Власти Болгарии уточнили число погибших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 25.11.2021

Власти Болгарии уточнили число погибших в ДТП с автобусом

Жертвами ДТП с автобусом в Болгарии стали 44 человека, уточнил заместитель генерального прокурора страны и глава Национальной следственной службы Борислав... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:01

2021-11-25T14:01

2021-11-25T14:40

в мире

дтп

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софия (город)

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дтп с автобусом в болгарии

туризм

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Жертвами ДТП с автобусом в Болгарии стали 44 человека, уточнил заместитель генерального прокурора страны и глава Национальной следственной службы Борислав Сарафов, заявление которого приводит телеканал NOVA.Ранее приводились данные о гибели 45 или 46 человек, включая 12 несовершеннолетних."Было (обнаружено) 44 трупа", - приводит телеканал заявление Сарафова. Ранее сообщалось, что семеро человек были спасены.Сарафов добавил, что КПП "Капитан Андреево" на границе с Турцией зафиксировал, что в автобусе находились 52 пассажира. По словам замгенпрокурора, один из пассажиров из списка мог затем пересесть в другой автобус.Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении.В четверг Сарафов заявил, что основной версией причины ДТП с автобусом в Болгарии является человеческая ошибка. Версию теракта следствие отвергает.

https://ria.ru/20211125/dtp-1760690709.html

болгария

софия (город)

турция

северная македония

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в мире, дтп, болгария, софия (город), турция, северная македония, дтп с автобусом в болгарии, новости - туризм