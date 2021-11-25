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Туризм
https://ria.ru/20211125/dtp-1760706846.html
Власти Болгарии уточнили число погибших в ДТП с автобусом
Власти Болгарии уточнили число погибших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 25.11.2021
Власти Болгарии уточнили число погибших в ДТП с автобусом
Жертвами ДТП с автобусом в Болгарии стали 44 человека, уточнил заместитель генерального прокурора страны и глава Национальной следственной службы Борислав... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:01
2021-11-25T14:40
в мире
дтп
болгария
софия (город)
турция
северная македония
дтп с автобусом в болгарии
туризм
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Жертвами ДТП с автобусом в Болгарии стали 44 человека, уточнил заместитель генерального прокурора страны и глава Национальной следственной службы Борислав Сарафов, заявление которого приводит телеканал NOVA.Ранее приводились данные о гибели 45 или 46 человек, включая 12 несовершеннолетних."Было (обнаружено) 44 трупа", - приводит телеканал заявление Сарафова. Ранее сообщалось, что семеро человек были спасены.Сарафов добавил, что КПП "Капитан Андреево" на границе с Турцией зафиксировал, что в автобусе находились 52 пассажира. По словам замгенпрокурора, один из пассажиров из списка мог затем пересесть в другой автобус.Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении.В четверг Сарафов заявил, что основной версией причины ДТП с автобусом в Болгарии является человеческая ошибка. Версию теракта следствие отвергает.
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болгария
софия (город)
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в мире, дтп, болгария, софия (город), турция, северная македония, дтп с автобусом в болгарии, новости - туризм
14:01 25.11.2021 (обновлено: 14:40 25.11.2021)
 
Власти Болгарии уточнили число погибших в ДТП с автобусом

NOVA: Власти Болгарии уточнили, что жертвами ДТП с автобусом стали 44 человека

© REUTERS / Stoyan NenovНа месте ДТП с автобусом на автомагистрали "Струма" в Болгарии
На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / Stoyan Nenov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Жертвами ДТП с автобусом в Болгарии стали 44 человека, уточнил заместитель генерального прокурора страны и глава Национальной следственной службы Борислав Сарафов, заявление которого приводит телеканал NOVA.
Ранее приводились данные о гибели 45 или 46 человек, включая 12 несовершеннолетних.
Место ДТП с участием автобуса на автомагистрали Струма в Болгарии - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 12:50
СМИ назвали основную версию причины ДТП с автобусом в Болгарии
"Было (обнаружено) 44 трупа", - приводит телеканал заявление Сарафова. Ранее сообщалось, что семеро человек были спасены.
Сарафов добавил, что КПП "Капитан Андреево" на границе с Турцией зафиксировал, что в автобусе находились 52 пассажира. По словам замгенпрокурора, один из пассажиров из списка мог затем пересесть в другой автобус.
Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении.
В четверг Сарафов заявил, что основной версией причины ДТП с автобусом в Болгарии является человеческая ошибка. Версию теракта следствие отвергает.
Страшное ДТП с автобусом в Болгарии
© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev

Автобус возвращался с экскурсии в Турцию. За полчаса до аварии пассажиры и водитель отдыхали на заправке при выезде из Софии.

На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
1 из 7

Автобус возвращался с экскурсии в Турцию. За полчаса до аварии пассажиры и водитель отдыхали на заправке при выезде из Софии.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev

Около трех часов ночи по московскому времени автобус попал в аварию на магистрали "Струма" возле села Боснек и загорелся.

На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
2 из 7

Около трех часов ночи по московскому времени автобус попал в аварию на магистрали "Струма" возле села Боснек и загорелся.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev

В салоне находились более 50 человек. Погибли, по разным данным, 45 или 46 человек, в том числе 12 детей.

На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
3 из 7

В салоне находились более 50 человек. Погибли, по разным данным, 45 или 46 человек, в том числе 12 детей.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
© REUTERS / Stoyan Nenov

Семерых выживших отправили в больницу, их жизни вне опасности.

Представители СМИ возле полицейской машины, недалеко от места ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
4 из 7

Семерых выживших отправили в больницу, их жизни вне опасности.

© REUTERS / Stoyan Nenov
© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev

Глава МВД Болгарии Бойко Рашев не смог сдержать эмоций от страшного ДТП. "Картина ужасающая, не каждый может вынести это зрелище", — признался он.

На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
5 из 7

Глава МВД Болгарии Бойко Рашев не смог сдержать эмоций от страшного ДТП. "Картина ужасающая, не каждый может вынести это зрелище", — признался он.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
© REUTERS / Stoyan Nenov

"Я никогда не видел ничего подобного. Трудно даже понять, сколько человек там сгорели", — рассказал Бойко Рашев.

На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
6 из 7

"Я никогда не видел ничего подобного. Трудно даже понять, сколько человек там сгорели", — рассказал Бойко Рашев.

© REUTERS / Stoyan Nenov
© REUTERS / Stoyan Nenov

Министр заверил, что причины трагедии обязательно будут детально выяснены.

Судебно-медицинский эксперт на месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии
7 из 7

Министр заверил, что причины трагедии обязательно будут детально выяснены.

© REUTERS / Stoyan Nenov
1 из 7

Автобус возвращался с экскурсии в Турцию. За полчаса до аварии пассажиры и водитель отдыхали на заправке при выезде из Софии.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
2 из 7

Около трех часов ночи по московскому времени автобус попал в аварию на магистрали "Струма" возле села Боснек и загорелся.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
3 из 7

В салоне находились более 50 человек. Погибли, по разным данным, 45 или 46 человек, в том числе 12 детей.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
4 из 7

Семерых выживших отправили в больницу, их жизни вне опасности.

© REUTERS / Stoyan Nenov
5 из 7

Глава МВД Болгарии Бойко Рашев не смог сдержать эмоций от страшного ДТП. "Картина ужасающая, не каждый может вынести это зрелище", — признался он.

© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
6 из 7

"Я никогда не видел ничего подобного. Трудно даже понять, сколько человек там сгорели", — рассказал Бойко Рашев.

© REUTERS / Stoyan Nenov
7 из 7

Министр заверил, что причины трагедии обязательно будут детально выяснены.

© REUTERS / Stoyan Nenov
 
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