https://ria.ru/20211125/chp-1760665726.html

В Кемеровской области после трагедии на шахте открыли "Горячую линию"

В Кемеровской области после трагедии на шахте открыли "Горячую линию" - РИА Новости, 25.11.2021

В Кемеровской области после трагедии на шахте открыли "Горячую линию"

Телефон "горячей линии" 8-800-775-17-17 открыли после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T11:03

2021-11-25T11:03

2021-11-25T12:48

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Телефон "горячей линии" 8-800-775-17-17 открыли после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Открыт телефон "горячей линии" - 8-800-775-17-17", - сказал собеседник агентства.На месте происшествия приступили к работе психологи министерства.По последним данным властей и экстренных служб, при аварии шесть человек погибли, 44 пострадали.

https://ria.ru/20211125/shakhta-1760665030.html

кемеровская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе