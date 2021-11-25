В Кемеровской области после трагедии на шахте открыли "Горячую линию"

"Горячую линию" открыли после трагедии на кузбасской шахте "Листвяжная"
Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.
Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.
Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".
Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.
Горноспасательные части сразу начали выводить из шахты людей. На поверхность подняли 239 человек.
Горноспасательные части сразу начали выводить из шахты людей. На поверхность подняли 239 человек.
В результате ЧП погибли 11 горняков, пострадали более 40. Несколько человек госпитализировали в тяжелом состоянии.
В результате ЧП погибли 11 горняков, пострадали более 40. Несколько человек госпитализировали в тяжелом состоянии.
После ЧП в шахте под землей остаются 35 шахтеров.
На место происшествия отправили 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.
На место происшествия отправили 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.
После задымления на шахте возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.
После задымления на шахте возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.
Генпрокуратура взяла ситуацию на особый контроль.
Генпрокуратура взяла ситуацию на особый контроль.
Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.
Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.
Горноспасательные части сразу начали выводить из шахты людей. На поверхность подняли 239 человек.
В результате ЧП погибли 11 горняков, пострадали более 40. Несколько человек госпитализировали в тяжелом состоянии.
После ЧП в шахте под землей остаются 35 шахтеров.
На место происшествия отправили 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.
После задымления на шахте возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.
Генпрокуратура взяла ситуацию на особый контроль.