https://ria.ru/20211125/bumerang-1760754726.html

Военный представитель анонсировал госиспытания бронемашины "Бумеранг"

Военный представитель анонсировал госиспытания бронемашины "Бумеранг" - РИА Новости, 25.11.2021

Военный представитель анонсировал госиспытания бронемашины "Бумеранг"

Государственные испытания бронетранспортера и боевой машины пехоты на базе платформы "Бумеранг" планируется начать весной 2022 года, сообщил журналистам на... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:16

2021-11-25T17:16

2021-11-25T17:16

безопасность

технологии

арзамасский машиностроительный завод

бтр "бумеранг"

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Государственные испытания бронетранспортера и боевой машины пехоты на базе платформы "Бумеранг" планируется начать весной 2022 года, сообщил журналистам на Арзамасском машиностроительном заводе начальник 154-го военного представительства подполковник Юрий Чикин.Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в четверг посетил Арзамасский машиностроительный завод, где ознакомился с ходом работ над бронетехникой на платформе "Бумеранг", производством бронеавтомобилей "Тигр", бронетранспортеров БТР-82А и другой бронетехники."Машина прошла предварительные испытания с положительным результатом. В настоящее время дорабатываются опытные образцы для предъявления их на государственные испытания, которые планируется начать в марте-апреле 2022 года", - сказал Чикин. Он уточнил, что "завершение государственных испытаний планируется в ноябре-декабре следующего года".Военно-промышленная компания разработала на платформе "Бумеранг" бронетранспортер К-16 и боевую машину пехоты К-17. БТР К-16 оснащен боевым модулем с 12,7-мм пулеметом, на К-17 установлен боевой модуль "Бумеранг-БМ" с автоматической пушкой 2А42 калибра 30-мм, а также пусковыми установками противотанковых ракет "Корнет".

https://ria.ru/20211025/armata-1756061467.html

https://ria.ru/20210716/tank-1741485091.html

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безопасность, технологии, арзамасский машиностроительный завод, бтр "бумеранг", россия