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https://ria.ru/20211125/bespilotniki-1760701708.html
Эксперт рассказал о превращении России из импортера БПЛА в экспортера
Эксперт рассказал о превращении России из импортера БПЛА в экспортера - РИА Новости, 25.11.2021
Эксперт рассказал о превращении России из импортера БПЛА в экспортера
Россия за десять лет из импортера беспилотников стала экспортером, скоро начнутся поставки за рубеж "Ланцетов", "Термитов" и "Альтиусов", заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:37
2021-11-25T13:37
безопасность
технологии
рособоронэкспорт
бпла
дмитрий шугаев
александр михеев
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия за десять лет из импортера беспилотников стала экспортером, скоро начнутся поставки за рубеж "Ланцетов", "Термитов" и "Альтиусов", заявил РИА Новости ведущий эксперт России в области беспилотной авиации Денис Федутинов.Так он прокомментировал сообщение главы "Рособоронэкспорта" Александра Михеева о том, что Россия впервые в ближайшее время выведет на внешний рынок дроны-камикадзе и тяжелые ударные беспилотники."Россия продолжает наращивать компетенции в сфере беспилотных систем. Одним из подтверждений этого тезиса является выход отечественных разработчиков со своими системами на внешний рынок. Контраст с имевшимся еще 10 лет назад положением, когда наша страна импортировала иностранные беспилотники, впечатляющий", - сказал Федутинов.Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев заявлял, что Россия планирует занять 10% мирового рынка военных беспилотников, а в дальнейшей перспективе потеснить таких ключевых игроков, как США, Израиль и Турцию.При этом, по словам Федутинова, позитивным маркером является отмечающееся наличие спроса на российские разработки на фоне конкуренции как со стороны известных мировых высокотехнологичных компаний, так и со стороны разработчиков "эконом-класса"."Под барражирующими боеприпасами, о которых говорил Михеев, очевидно имеются в виду системы "Куб" и "Ланцет" - разработки входящей в группу компаний "Калашников" фирмы ZALA Aero", - сказал эксперт.Это единственная отечественная компания, которая в инициативном порядке сумела создать и довести до высокой степени готовности системы барражирующих боеприпасов, которые сейчас проходят госиспытания, после чего откроется возможность их поставок российскому Минобороны, а также инозаказчикам.Что же касается разведывательно-ударных БЛА, то пока единственной российской системой подобного рода является созданный компанией "Кронштадт" БЛА "Орион-Э", показанный недавно на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ.Однако в перспективе перечень российских разведывательно-ударных беспилотников будет расширен. В частности, за счет созданного входящей в состав "Кронштадта" компанией НПП "Стрела" БЛА вертолетного типа "Термит", который может оснащаться ракетами С-8Л с лазерной головкой самонаведения."Также в экспортной линейке российских разведывательно-ударных БЛА может появиться разрабатываемый компанией УЗГА высотный аппарат большой продолжительности полета "Альтиус", который, как предполагается, будет способен нести не только разведывательную целевую нагрузку, но и ракетно-бомбовое вооружение общей массой не менее тонны", - сказал эксперт.Российский БПЛА "Альтиус" относится к средневысотным беспилотникам большой продолжительности полета тяжелого класса. Аппарат имеет взлетный вес около 6 тонн."Термит" оснащен оптико-локационной станцией и способен нести три авиационных корректируемых ракеты С-8Л калибра 80 миллиметров, которые способны уничтожать как одиночные, так и групповые подвижные и неподвижные цели. Ракета имеет лазерную полуактивную головку самонаведения, осколочно-фугасную боевую часть и дальность стрельбы до 6 километров.
https://ria.ru/20211125/oborona-1760663695.html
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безопасность, технологии, рособоронэкспорт, бпла, дмитрий шугаев, александр михеев, россия
13:37 25.11.2021
 
Эксперт рассказал о превращении России из импортера БПЛА в экспортера

Эксперт Федутинов: за десять лет Россия превратилась из импортера БПЛА в экспортера

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМАКС-2021. День второй
МАКС-2021. День второй - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия за десять лет из импортера беспилотников стала экспортером, скоро начнутся поставки за рубеж "Ланцетов", "Термитов" и "Альтиусов", заявил РИА Новости ведущий эксперт России в области беспилотной авиации Денис Федутинов.
Так он прокомментировал сообщение главы "Рособоронэкспорта" Александра Михеева о том, что Россия впервые в ближайшее время выведет на внешний рынок дроны-камикадзе и тяжелые ударные беспилотники.
Генеральный директор АО Рособоронэкспорт Александр Михеев - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
10:53
Россия выведет на рынок новейшие дроны-камикадзе и ударные беспилотники
"Россия продолжает наращивать компетенции в сфере беспилотных систем. Одним из подтверждений этого тезиса является выход отечественных разработчиков со своими системами на внешний рынок. Контраст с имевшимся еще 10 лет назад положением, когда наша страна импортировала иностранные беспилотники, впечатляющий", - сказал Федутинов.
Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев заявлял, что Россия планирует занять 10% мирового рынка военных беспилотников, а в дальнейшей перспективе потеснить таких ключевых игроков, как США, Израиль и Турцию.
При этом, по словам Федутинова, позитивным маркером является отмечающееся наличие спроса на российские разработки на фоне конкуренции как со стороны известных мировых высокотехнологичных компаний, так и со стороны разработчиков "эконом-класса".
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"Под барражирующими боеприпасами, о которых говорил Михеев, очевидно имеются в виду системы "Куб" и "Ланцет" - разработки входящей в группу компаний "Калашников" фирмы ZALA Aero", - сказал эксперт.
Это единственная отечественная компания, которая в инициативном порядке сумела создать и довести до высокой степени готовности системы барражирующих боеприпасов, которые сейчас проходят госиспытания, после чего откроется возможность их поставок российскому Минобороны, а также инозаказчикам.
Что же касается разведывательно-ударных БЛА, то пока единственной российской системой подобного рода является созданный компанией "Кронштадт" БЛА "Орион-Э", показанный недавно на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ.
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Однако в перспективе перечень российских разведывательно-ударных беспилотников будет расширен. В частности, за счет созданного входящей в состав "Кронштадта" компанией НПП "Стрела" БЛА вертолетного типа "Термит", который может оснащаться ракетами С-8Л с лазерной головкой самонаведения.
"Также в экспортной линейке российских разведывательно-ударных БЛА может появиться разрабатываемый компанией УЗГА высотный аппарат большой продолжительности полета "Альтиус", который, как предполагается, будет способен нести не только разведывательную целевую нагрузку, но и ракетно-бомбовое вооружение общей массой не менее тонны", - сказал эксперт.
Российский БПЛА "Альтиус" относится к средневысотным беспилотникам большой продолжительности полета тяжелого класса. Аппарат имеет взлетный вес около 6 тонн.
"Термит" оснащен оптико-локационной станцией и способен нести три авиационных корректируемых ракеты С-8Л калибра 80 миллиметров, которые способны уничтожать как одиночные, так и групповые подвижные и неподвижные цели. Ракета имеет лазерную полуактивную головку самонаведения, осколочно-фугасную боевую часть и дальность стрельбы до 6 километров.
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