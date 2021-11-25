https://ria.ru/20211125/bespilotniki-1760701708.html

Эксперт рассказал о превращении России из импортера БПЛА в экспортера

Эксперт рассказал о превращении России из импортера БПЛА в экспортера - РИА Новости, 25.11.2021

Эксперт рассказал о превращении России из импортера БПЛА в экспортера

Россия за десять лет из импортера беспилотников стала экспортером, скоро начнутся поставки за рубеж "Ланцетов", "Термитов" и "Альтиусов", заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:37

2021-11-25T13:37

2021-11-25T13:37

безопасность

технологии

рособоронэкспорт

бпла

дмитрий шугаев

александр михеев

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия за десять лет из импортера беспилотников стала экспортером, скоро начнутся поставки за рубеж "Ланцетов", "Термитов" и "Альтиусов", заявил РИА Новости ведущий эксперт России в области беспилотной авиации Денис Федутинов.Так он прокомментировал сообщение главы "Рособоронэкспорта" Александра Михеева о том, что Россия впервые в ближайшее время выведет на внешний рынок дроны-камикадзе и тяжелые ударные беспилотники."Россия продолжает наращивать компетенции в сфере беспилотных систем. Одним из подтверждений этого тезиса является выход отечественных разработчиков со своими системами на внешний рынок. Контраст с имевшимся еще 10 лет назад положением, когда наша страна импортировала иностранные беспилотники, впечатляющий", - сказал Федутинов.Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев заявлял, что Россия планирует занять 10% мирового рынка военных беспилотников, а в дальнейшей перспективе потеснить таких ключевых игроков, как США, Израиль и Турцию.При этом, по словам Федутинова, позитивным маркером является отмечающееся наличие спроса на российские разработки на фоне конкуренции как со стороны известных мировых высокотехнологичных компаний, так и со стороны разработчиков "эконом-класса"."Под барражирующими боеприпасами, о которых говорил Михеев, очевидно имеются в виду системы "Куб" и "Ланцет" - разработки входящей в группу компаний "Калашников" фирмы ZALA Aero", - сказал эксперт.Это единственная отечественная компания, которая в инициативном порядке сумела создать и довести до высокой степени готовности системы барражирующих боеприпасов, которые сейчас проходят госиспытания, после чего откроется возможность их поставок российскому Минобороны, а также инозаказчикам.Что же касается разведывательно-ударных БЛА, то пока единственной российской системой подобного рода является созданный компанией "Кронштадт" БЛА "Орион-Э", показанный недавно на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ.Однако в перспективе перечень российских разведывательно-ударных беспилотников будет расширен. В частности, за счет созданного входящей в состав "Кронштадта" компанией НПП "Стрела" БЛА вертолетного типа "Термит", который может оснащаться ракетами С-8Л с лазерной головкой самонаведения."Также в экспортной линейке российских разведывательно-ударных БЛА может появиться разрабатываемый компанией УЗГА высотный аппарат большой продолжительности полета "Альтиус", который, как предполагается, будет способен нести не только разведывательную целевую нагрузку, но и ракетно-бомбовое вооружение общей массой не менее тонны", - сказал эксперт.Российский БПЛА "Альтиус" относится к средневысотным беспилотникам большой продолжительности полета тяжелого класса. Аппарат имеет взлетный вес около 6 тонн."Термит" оснащен оптико-локационной станцией и способен нести три авиационных корректируемых ракеты С-8Л калибра 80 миллиметров, которые способны уничтожать как одиночные, так и групповые подвижные и неподвижные цели. Ракета имеет лазерную полуактивную головку самонаведения, осколочно-фугасную боевую часть и дальность стрельбы до 6 километров.

https://ria.ru/20211125/oborona-1760663695.html

https://ria.ru/20211116/drony-1759246728.html

https://ria.ru/20211116/aviarakety-1759218197.html

https://ria.ru/20211111/yufu-1758408933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, технологии, рособоронэкспорт, бпла, дмитрий шугаев, александр михеев, россия