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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211125/beglov-1760806637.html
Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов - РИА Новости, 25.11.2021
Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
Осеннюю волну коронавируса в Петербурге удалось стабилизировать, начался процесс возвращения коек городских больниц из "красной зоны" к плановой работе, сообщил РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T23:48
2021-11-25T23:48
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
александр беглов
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Осеннюю волну коронавируса в Петербурге удалось стабилизировать, начался процесс возвращения коек городских больниц из "красной зоны" к плановой работе, сообщил губернатор города Александр Беглов."Мы ставили перед собой несколько задач (в период нерабочих дней в начале ноября): разорвать цепочки заражений, не допустить завоза в Петербург новых случаев инфекции из других регионов России и стран, остановить перевод стационаров в "красную зону", чтобы максимально сохранить объемы плановой медицинской помощи, предоставить время и возможность привиться тем, кто еще этого не сделал, и увеличить темпы вакцинации. Нам действительно удалось стабилизировать осеннюю волну коронавируса", - сказал он в эфире Телеканала "78".Беглов отметил, что в Петербурге были введены серьезные правила для туристов: посещение театров и музеев по QR-кодам, заселение в гостиницы по QR-кодам или ПЦР-тестам."Эта мера удержала непривитых и непереболевших от визита в Петербург. Этим самым мы сумели прервать цепочку распространения коронавируса. Мы сохранили наши федеральные стационары для оказания плановой помощи, начали процесс возвращения городских больниц из красной зоны к плановой работе: в "Ленэкспо" - 200 коек, в Госпитале для ветеранов войн – 400 коек. Сейчас прорабатываем обратное перепрофилирование мощностей еще в двух больницах", - сказал губернатор.
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общество, санкт-петербург, александр беглов, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
23:48 25.11.2021
 
Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов

Губернатор Беглов: осеннюю волну коронавируса в Петербурге удалось стабилизировать

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на ПМЭФ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Осеннюю волну коронавируса в Петербурге удалось стабилизировать, начался процесс возвращения коек городских больниц из "красной зоны" к плановой работе, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Мы ставили перед собой несколько задач (в период нерабочих дней в начале ноября): разорвать цепочки заражений, не допустить завоза в Петербург новых случаев инфекции из других регионов России и стран, остановить перевод стационаров в "красную зону", чтобы максимально сохранить объемы плановой медицинской помощи, предоставить время и возможность привиться тем, кто еще этого не сделал, и увеличить темпы вакцинации. Нам действительно удалось стабилизировать осеннюю волну коронавируса", - сказал он в эфире Телеканала "78".
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Беглов отметил, что в Петербурге были введены серьезные правила для туристов: посещение театров и музеев по QR-кодам, заселение в гостиницы по QR-кодам или ПЦР-тестам.
"Эта мера удержала непривитых и непереболевших от визита в Петербург. Этим самым мы сумели прервать цепочку распространения коронавируса. Мы сохранили наши федеральные стационары для оказания плановой помощи, начали процесс возвращения городских больниц из красной зоны к плановой работе: в "Ленэкспо" - 200 коек, в Госпитале для ветеранов войн – 400 коек. Сейчас прорабатываем обратное перепрофилирование мощностей еще в двух больницах", - сказал губернатор.
 
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