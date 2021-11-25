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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211125/beatles-1760702042.html
Стало известно, кто сыграет участников The Beatles в фильме об их менеджере
Стало известно, кто сыграет участников The Beatles в фильме об их менеджере - РИА Новости, 25.11.2021
Стало известно, кто сыграет участников The Beatles в фильме об их менеджере
Создатели фильма "Midas Man" — байопика о менеджере группы The Beatles Брайане Эпстайне назвали актеров, которые сыграют "великолепную четверку" из Ливерпуля,... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:55
2021-11-25T16:55
культура
the beatles
новости культуры
кино и сериалы
сша
великобритания
джордж харрисон
джон леннон
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Создатели фильма "Midas Man" — байопика о менеджере группы The Beatles Брайане Эпстайне назвали актеров, которые сыграют "великолепную четверку" из Ливерпуля, сообщает Deadline.Джона Лис ("Письмо королю") перевоплотится в Джона Леннона, Лео Харви-Элледж ("Культовые тусовщики") будет Джорджем Харрисоном, а Уоллес Кэмпбелл изобразит Ринго Старра. Пола Маккартни в ленте сыграет Блейк Ричардсон из группы New Hope Club. Самого Эпстайна в байопике сыграет Джейкоб Форчун-Ллойд, известный по участию в сериале Netflix "Ход королевы". Эмили Уотсон ("Рассекая волны", "Чернобыль") исполнит роль его матери, а Эдди Марсан ("Остановившаяся жизнь" ) — отца. По информации Deadline, в ленте расскажут о роли Брайана Эпштейна во взлете The Beatles в 1960-х годах и его влиянии на поп-музыку. Ранее издание сообщило, что проект снова запустили производство после вынужденного перерыва, пока продюсеры искали замену режиссеру Юнасу Окерлунду. Теперь байопиком занимается Сара Шугарман ("Звезда сцены"). Съемки пока приостановлены. Ожидается, что их возобновят в ближайшее время. Планируется, что они продлятся до начала февраля и пройдут в Великобритании и США,
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the beatles, новости культуры, кино и сериалы, сша, великобритания, джордж харрисон , джон леннон, пол маккартни, ринго старр (ричард старки)
16:55 25.11.2021
 
Стало известно, кто сыграет участников The Beatles в фильме об их менеджере

Названы актеры, которые сыграют участников The Beatles в байопике о менеджере группы

© AP PhotoГруппа "The Beatles" перед выступлением на телестудии в Лондоне. 1966
Группа The Beatles перед выступлением на телестудии в Лондоне. 1966 - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Создатели фильма "Midas Man" — байопика о менеджере группы The Beatles Брайане Эпстайне назвали актеров, которые сыграют "великолепную четверку" из Ливерпуля, сообщает Deadline.
Джона Лис ("Письмо королю") перевоплотится в Джона Леннона, Лео Харви-Элледж ("Культовые тусовщики") будет Джорджем Харрисоном, а Уоллес Кэмпбелл изобразит Ринго Старра. Пола Маккартни в ленте сыграет Блейк Ричардсон из группы New Hope Club.
Самого Эпстайна в байопике сыграет Джейкоб Форчун-Ллойд, известный по участию в сериале Netflix "Ход королевы". Эмили Уотсон ("Рассекая волны", "Чернобыль") исполнит роль его матери, а Эдди Марсан ("Остановившаяся жизнь" ) — отца.
По информации Deadline, в ленте расскажут о роли Брайана Эпштейна во взлете The Beatles в 1960-х годах и его влиянии на поп-музыку.
Ранее издание сообщило, что проект снова запустили производство после вынужденного перерыва, пока продюсеры искали замену режиссеру Юнасу Окерлунду. Теперь байопиком занимается Сара Шугарман ("Звезда сцены").
Съемки пока приостановлены. Ожидается, что их возобновят в ближайшее время. Планируется, что они продлятся до начала февраля и пройдут в Великобритании и США,
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