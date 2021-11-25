https://ria.ru/20211125/armeniya-1760804363.html

В Армении арестовали офицера за потерю позиции на границе во время боев

В Армении арестовали офицера за потерю позиции на границе во время боев - РИА Новости, 25.11.2021

В Армении арестовали офицера за потерю позиции на границе во время боев

Командующего батальном офицера арестовали в Армении за потерю боевой позиции во время обострения на границе с Азербайджаном 16 ноября, в результате которой двое РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T23:17

2021-11-25T23:17

2021-11-25T23:17

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ЕРЕВАН, 25 ноя – РИА Новости. Командующего батальном офицера арестовали в Армении за потерю боевой позиции во время обострения на границе с Азербайджаном 16 ноября, в результате которой двое военных погибли, сообщил в четверг представитель генпрокуратуры страны Гор Абрамян."В результат следственных действий выяснилось, что майор, исполняющий обязанности командира батальона, в ответственность которого входили боевая подготовка подразделения и обеспечение выполнения им боевых задач, в частности оказание вооруженного сопротивления приближающимся силам противника, сбежал вместе с семью военнослужащими. Одиннадцать военнослужащих попали в плен, тела двух убитых военных были переданы армянской стороне 17 и 19 ноября. Боевая позиция перешла под контроль противника", - написал Абрамян в Facebook.Он отметил, что офицеру предъявлено обвинение по статье "нарушение правил несения боевого дежурства или боевой службы, повлекшее тяжкие последствия"."Суд общей юрисдикции 25 ноября удовлетворил ходатайство следствия о его аресте", - отметил представитель генпрокуратуры.Ереван 16 ноября заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным минобороны Армении, один армянский военный погиб, 13 попали в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана заявило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены.В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.

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в мире, армения, москва, минобороны армении, минобороны азербайджана, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе