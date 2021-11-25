https://ria.ru/20211125/arest-1760714404.html
В Марий Эл арестовали подростка, заставившего девочку прислать ню-видео
В Марий Эл арестовали подростка, заставившего девочку прислать ню-видео - РИА Новости, 25.11.2021
В Марий Эл арестовали подростка, заставившего девочку прислать ню-видео
Подросток, вынудивший 11-летнюю девочку из Марий Эл прислать видео в обнаженном виде, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:25
2021-11-25T14:25
2021-11-25T14:29
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика марий эл
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя — РИА Новости. Подросток, вынудивший 11-летнюю девочку из Марий Эл прислать видео в обнаженном виде, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, 17-летний юноша в ходе общения в интернете с 11-летней девочкой, проживающей в Марий Эл, под угрозами вынудил ее изготовить видеозаписи в обнаженном виде и переслать их ему."Сотрудники следственного управления СК РФ по Марий Эл совместно с сотрудниками управления уголовного розыска и отдела К МВД по республике установили подозреваемого, но он переезжал из одного города в другой. Его обнаружили в Москве", - говорится в сообщении регионального СУСК.Оперативно-следственная группа, выехав в Москву, задержала молодого человека. В ходе обыска по его месту жительства следователем изъяты телефоны и ноутбуки, при использовании которых совершено преступление. Подросток доставлен в Марий Эл."В отношении молодого человека, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (часть 4 статьи 132 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211115/ekaterinburg-1759151469.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика марий эл, россия
14:25 25.11.2021 (обновлено: 14:29 25.11.2021)
В Марий Эл арестовали подростка, заставившего девочку прислать ню-видео
В Марий Эл арестовали подростка, заставившего 11-летнюю девочку прислать интимное видео