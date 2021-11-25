https://ria.ru/20211125/arest-1760714404.html

В Марий Эл арестовали подростка, заставившего девочку прислать ню-видео

В Марий Эл арестовали подростка, заставившего девочку прислать ню-видео - РИА Новости, 25.11.2021

В Марий Эл арестовали подростка, заставившего девочку прислать ню-видео

Подросток, вынудивший 11-летнюю девочку из Марий Эл прислать видео в обнаженном виде, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:25

2021-11-25T14:25

2021-11-25T14:29

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика марий эл

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1920x0_80_0_0_579b80e8e4c28e56d516e06dcc6efba3.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя — РИА Новости. Подросток, вынудивший 11-летнюю девочку из Марий Эл прислать видео в обнаженном виде, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, 17-летний юноша в ходе общения в интернете с 11-летней девочкой, проживающей в Марий Эл, под угрозами вынудил ее изготовить видеозаписи в обнаженном виде и переслать их ему."Сотрудники следственного управления СК РФ по Марий Эл совместно с сотрудниками управления уголовного розыска и отдела К МВД по республике установили подозреваемого, но он переезжал из одного города в другой. Его обнаружили в Москве", - говорится в сообщении регионального СУСК.Оперативно-следственная группа, выехав в Москву, задержала молодого человека. В ходе обыска по его месту жительства следователем изъяты телефоны и ноутбуки, при использовании которых совершено преступление. Подросток доставлен в Марий Эл."В отношении молодого человека, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (часть 4 статьи 132 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211115/ekaterinburg-1759151469.html

https://ria.ru/20211018/nasilie-1755035555.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика марий эл, россия