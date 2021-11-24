Гордон назвал переизбрание Зеленского на второй срок невозможным
Журналист Гордон: править Зеленскому два с половиной года, дальше — начало конца
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
КИЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского закончится по истечении его полномочий.
Ранее украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский назвал ошибкой решение публично поддержать Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году и раскритиковал желание президента баллотироваться на второй срок. Экс-глава МВД Арсен Аваков также заявил, что не верит во второй срок Зеленского. По его словам, для того чтобы попасть на второй срок, ему нужно сейчас серьезно изменить структуру управления.
"Он (Зеленский – ред.) для меня умер, нет его больше. Править Зеленскому два с половиной года. Дальше - начало конца. Все что произошло с "вагнеровцами", свободой слова, с враньем бесконечным, коррупцией, которой он не положил конец, с реформами, из которых ни одна не сделана!", - сказал Гордон в эфире телеканала "Украина 24".
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%.
В предвыборный период, будучи кандидатом в президенты, Зеленский говорил, что идет на эту должность только на один срок. Затем, став президентом, он изменил риторику, намекал на второй срок. В начале сентября Зеленский заявил, что лучше выполнит все, что обещал, за один срок и поедет отдыхать.
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