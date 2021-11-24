https://ria.ru/20211124/zelenskiy-1760523491.html

Гордон назвал переизбрание Зеленского на второй срок невозможным

Гордон назвал переизбрание Зеленского на второй срок невозможным - РИА Новости, 24.11.2021

Гордон назвал переизбрание Зеленского на второй срок невозможным

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского закончится по истечении его полномочий. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T14:39

2021-11-24T14:39

2021-11-24T14:39

в мире

украина

владимир зеленский

дмитрий гордон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173627_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a9daa95d687652457b946399caa9c92e.jpg

КИЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского закончится по истечении его полномочий.Ранее украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский назвал ошибкой решение публично поддержать Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году и раскритиковал желание президента баллотироваться на второй срок. Экс-глава МВД Арсен Аваков также заявил, что не верит во второй срок Зеленского. По его словам, для того чтобы попасть на второй срок, ему нужно сейчас серьезно изменить структуру управления.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%.В предвыборный период, будучи кандидатом в президенты, Зеленский говорил, что идет на эту должность только на один срок. Затем, став президентом, он изменил риторику, намекал на второй срок. В начале сентября Зеленский заявил, что лучше выполнит все, что обещал, за один срок и поедет отдыхать.

https://ria.ru/20211109/komarovskiy-1758219013.html

https://ria.ru/20211006/zelenskiy-1753271846.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий гордон