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Религия
https://ria.ru/20211124/zapret-1760580802.html
Духовенство оценило идею запрета упоминать национальность преступников
Духовенство оценило идею запрета упоминать национальность преступников - РИА Новости, 24.11.2021
Духовенство оценило идею запрета упоминать национальность преступников
Известные религиозные деятели подержали законодательную инициативу о недопустимости указания национальности преступников в СМИ. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:10
2021-11-24T19:10
религия
ильдар аляутдинов
госдума рф
альбир крганов
россия
александр борода (раввин)
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Известные религиозные деятели подержали законодательную инициативу о недопустимости указания национальности преступников в СМИ.Ранее парламент Чечни выступил с инициативой ввести запрет на распространение в СМИ сведений о национальности преступника, соответствующий документ будет представлен на рассмотрение Госдумы. В понедельник председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что внесенный в Госдуму законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников требует серьезного общественного обсуждения. При этом, по словам сенатора, сам подход он поддерживает, ведь "у преступника нет ни национальности, ни религии".Так, президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода заявил РИА Новости, что, по его мнению, нельзя говорить, что национальность или вероисповедание прямо указывает на способность или желание человека к злодеяниям, поэтому подчеркивать национальность преступника недопустимо."Подчеркивать национальность какого-либо преступника, безусловно, недопустимо. Тем более когда национальная принадлежность представляется как фактор, склоняющий человека к криминальному поведению", - сказал Борода.Он отметил, что в современном обществе национальность уходит на второй план в силу большого количества смешанных браков и распространения в мире "идеи приятия и равноправия", в то же время, по мнению раввина, вера играет все большую роль в самоопределении человека."Нет такой религии, которая призывала бы совершать преступления. Нельзя ни при каких обстоятельствах говорить, что национальность или вероисповедание прямо указывает на способность или желание человека к злодеяниям. Поэтому неприемлемо выносить вердикт и формировать некий образ преступника в общественном сознании, основываясь на происхождении человека. Это бросает тень на добропорядочных представителей того же народа и ведет к расколу в обществе", - заключил собеседник агентства.В свою очередь, глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов предложил дополнить законопроект требованием об оперативной блокировке сообщений и ресурсов. "В отношении внесенного сегодня в Госдуму законопроекта о запрете распространения в СМИ сведений о национальной принадлежности и вероисповедании преступников, на наш взгляд, важно будет включить требование об оперативной блокировке сообщений и ресурсов, которые публикуют подобную информацию. Также следует рассмотреть возможность введения ответственности для СМИ и физлиц, которые намеренно делают акцент на этническо-религиозной принадлежности преступников и террористов, формируя тем самым негативное отношение к определенной части общества", - говорится в комментарии Крганова, предоставленном РИА Новости пресс-службой ДСМР.Ранее в интервью РИА Новости муфтий Москвы из Духовного управления мусульман РФ, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов высказался против указания в СМИ национальности преступников, поскольку это может привести к конфликту внутри общества, ведь в преступлениях "чаще всего в нет национальной или религиозной подоплеки". Он также предложил альтернативное решение - обозначать в СМИ национальность и регион проживания человека всегда, "в том числе если он сделал что-то хорошее, отмечать его достижения".В свою очередь, замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов назвал недопустимым ситуацию, когда бытовым конфликтам, уголовным преступлениям, административным правонарушениям "придается межнациональная окраска". Также, по его словам, вызывает озабоченность "возрождающаяся практика в средствах массовой информации и публичном пространстве упоминания и даже акцентирования внимания на национальности преступников и участников конфликтов".
https://ria.ru/20211122/natsionalnost-1760254989.html
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ильдар аляутдинов, госдума рф, альбир крганов, россия, александр борода (раввин)
19:10 24.11.2021
 

Духовенство оценило идею запрета упоминать национальность преступников

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Известные религиозные деятели подержали законодательную инициативу о недопустимости указания национальности преступников в СМИ.
Ранее парламент Чечни выступил с инициативой ввести запрет на распространение в СМИ сведений о национальности преступника, соответствующий документ будет представлен на рассмотрение Госдумы. В понедельник председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что внесенный в Госдуму законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников требует серьезного общественного обсуждения. При этом, по словам сенатора, сам подход он поддерживает, ведь "у преступника нет ни национальности, ни религии".
Так, президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода заявил РИА Новости, что, по его мнению, нельзя говорить, что национальность или вероисповедание прямо указывает на способность или желание человека к злодеяниям, поэтому подчеркивать национальность преступника недопустимо.
"Подчеркивать национальность какого-либо преступника, безусловно, недопустимо. Тем более когда национальная принадлежность представляется как фактор, склоняющий человека к криминальному поведению", - сказал Борода.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
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Кадыров предложил указывать национальность всех преступников
Он отметил, что в современном обществе национальность уходит на второй план в силу большого количества смешанных браков и распространения в мире "идеи приятия и равноправия", в то же время, по мнению раввина, вера играет все большую роль в самоопределении человека.
"Нет такой религии, которая призывала бы совершать преступления. Нельзя ни при каких обстоятельствах говорить, что национальность или вероисповедание прямо указывает на способность или желание человека к злодеяниям. Поэтому неприемлемо выносить вердикт и формировать некий образ преступника в общественном сознании, основываясь на происхождении человека. Это бросает тень на добропорядочных представителей того же народа и ведет к расколу в обществе", - заключил собеседник агентства.
В свою очередь, глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов предложил дополнить законопроект требованием об оперативной блокировке сообщений и ресурсов.
Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
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"В отношении внесенного сегодня в Госдуму законопроекта о запрете распространения в СМИ сведений о национальной принадлежности и вероисповедании преступников, на наш взгляд, важно будет включить требование об оперативной блокировке сообщений и ресурсов, которые публикуют подобную информацию. Также следует рассмотреть возможность введения ответственности для СМИ и физлиц, которые намеренно делают акцент на этническо-религиозной принадлежности преступников и террористов, формируя тем самым негативное отношение к определенной части общества", - говорится в комментарии Крганова, предоставленном РИА Новости пресс-службой ДСМР.
Ранее в интервью РИА Новости муфтий Москвы из Духовного управления мусульман РФ, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов высказался против указания в СМИ национальности преступников, поскольку это может привести к конфликту внутри общества, ведь в преступлениях "чаще всего в нет национальной или религиозной подоплеки". Он также предложил альтернативное решение - обозначать в СМИ национальность и регион проживания человека всегда, "в том числе если он сделал что-то хорошее, отмечать его достижения".
В свою очередь, замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов назвал недопустимым ситуацию, когда бытовым конфликтам, уголовным преступлениям, административным правонарушениям "придается межнациональная окраска". Также, по его словам, вызывает озабоченность "возрождающаяся практика в средствах массовой информации и публичном пространстве упоминания и даже акцентирования внимания на национальности преступников и участников конфликтов".
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
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Упоминания национальностей преступников не запрещены, напомнил Песков
 
РелигияИльдар АляутдиновГосдума РФАльбир КргановРоссияАлександр Борода (раввин)
 
 
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