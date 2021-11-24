16:41 24.11.2021 (обновлено: 16:49 24.11.2021)
Врач из Самары объяснила, почему подписала обращение к антипрививочникам
Заведующая инфекционным отделением самарской больницы Николаева: вакцина спасет жизнь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМедики и пациент в палате ковидного отделения Тарской районной больницы в Омской области
САМАРА, 24 ноя – РИА Новости. Заведующая инфекционным отделением Самарской областной клинической больницы имени Середавина Анна Николаева рассказала, что подписала письмо к антипрививочникам, так как вакцинация снижает смертность в 12-13 раз и может спасти жизнь.
"Почему я решила подписать это обращение? Вакцинация снижает смертность в 12-13 раз, это факт доказанный, и игнорировать его нельзя. Моя позиция как врача, работающего в крупнейшем инфекционном госпитале, - привить до 100% взрослого населения России. Я верю, что вакцина может спасти жизнь, снизить риски развития коронавирусной инфекции тяжелой и крайне тяжелой степени заболевания, таким образом избежать выраженной дыхательной недостаточности, ИВЛ и неблагоприятного исхода", - сказала Николаева РИА Новости.
Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо подписали 11 человек, это главврачи больницы в Коммунарке Денис Проценко, больницы №52 Марьяна Лысенко, клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев, заведующая инфекционным отделением Самарской областной клинической больницы имени Середавина Анна Николаева и другие.