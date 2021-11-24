https://ria.ru/20211124/vrach-1760558905.html

Врач из Самары объяснила, почему подписала обращение к антипрививочникам

Врач из Самары объяснила, почему подписала обращение к антипрививочникам - РИА Новости, 24.11.2021

Врач из Самары объяснила, почему подписала обращение к антипрививочникам

Заведующая инфекционным отделением Самарской областной клинической больницы имени Середавина Анна Николаева рассказала, что подписала письмо к... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:41

2021-11-24T16:41

2021-11-24T16:49

общество

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САМАРА, 24 ноя – РИА Новости. Заведующая инфекционным отделением Самарской областной клинической больницы имени Середавина Анна Николаева рассказала, что подписала письмо к антипрививочникам, так как вакцинация снижает смертность в 12-13 раз и может спасти жизнь."Почему я решила подписать это обращение? Вакцинация снижает смертность в 12-13 раз, это факт доказанный, и игнорировать его нельзя. Моя позиция как врача, работающего в крупнейшем инфекционном​ госпитале, - привить до 100% взрослого населения России. Я верю, что вакцина может спасти жизнь, снизить риски развития коронавирусной инфекции тяжелой и крайне тяжелой степени заболевания, таким образом избежать выраженной дыхательной недостаточности, ИВЛ и неблагоприятного исхода", - сказала Николаева РИА Новости.Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо подписали 11 человек, это главврачи больницы в Коммунарке Денис Проценко, больницы №52 Марьяна Лысенко, клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев, заведующая инфекционным отделением Самарской областной клинической больницы имени Середавина Анна Николаева и другие.

https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760543776.html

самарская область

самара

коммунарка (москва)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, самарская область, самара, здоровье - общество, коммунарка (москва), андрей шкода, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко, марьяна лысенко