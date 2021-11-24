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В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины - РИА Новости, 24.11.2021
В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сказал, что власти республики не ставили и не будут ставить вопрос о возобновлении подачи воды с Украины по... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T03:06
2021-11-24T10:25
в мире
украина
киев
республика крым
симферополь
следственный комитет россии (ск рф)
ефим фикс
ирина верещук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сказал, что власти республики не ставили и не будут ставить вопрос о возобновлении подачи воды с Украины по Северо-Крымскому каналу.Ранее новый вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что возобновление подачи воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу запрещено и невозможно. Она отметила, что Киев сделает так, чтобы "не было даже шансов на то, чтобы вода появилась", и добавила, что Украина намерена достроить дамбу для сдерживания поступления воды по каналу в Крым.По его словам, проблема подачи воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, начиная с 2015 года, для Крыма не существует."Даже в самые засушливые годы мы успешно вышли из ситуации и нашли решение вопроса. В том числе природа нам помогла в этой истории. Пусть киевские власти живут со своей водой. Придет время, и они ответят за все свои преступления против крымчан", — подчеркнул вице-спикер.Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде. Однако после воссоединения полуострова с Россией подачу полностью прекратили в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.Проблему решали за счет использования подземных источников, бурения новых скважин, реконструкции хранилищ, в некоторых районах вводили режимную подачу воды. Сейчас запасов достаточно.
https://ria.ru/20211123/krym-1760361011.html
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в мире, украина, киев, республика крым, симферополь, следственный комитет россии (ск рф), ефим фикс, ирина верещук, россия
03:06 24.11.2021 (обновлено: 10:25 24.11.2021)
 
В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины

Член крымского парламента Фикс: возможность возобновления подачи воды с Украины исключена

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сказал, что власти республики не ставили и не будут ставить вопрос о возобновлении подачи воды с Украины по Северо-Крымскому каналу.
Ранее новый вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что возобновление подачи воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу запрещено и невозможно. Она отметила, что Киев сделает так, чтобы "не было даже шансов на то, чтобы вода появилась", и добавила, что Украина намерена достроить дамбу для сдерживания поступления воды по каналу в Крым.

"Пусть продолжают строить препятствия и сражаться с ветряными мельницами. <...> Пусть эта вода останется им, если эти негодяи перещеголяли в своем варварстве даже нацистов", — прокомментировал РИА Новости Фикс.

По его словам, проблема подачи воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, начиная с 2015 года, для Крыма не существует.
"Даже в самые засушливые годы мы успешно вышли из ситуации и нашли решение вопроса. В том числе природа нам помогла в этой истории. Пусть киевские власти живут со своей водой. Придет время, и они ответят за все свои преступления против крымчан", — подчеркнул вице-спикер.
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Проблему решали за счет использования подземных источников, бурения новых скважин, реконструкции хранилищ, в некоторых районах вводили режимную подачу воды. Сейчас запасов достаточно.
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