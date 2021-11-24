https://ria.ru/20211124/voda-1760449317.html

В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины

В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины - РИА Новости, 24.11.2021

В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сказал, что власти республики не ставили и не будут ставить вопрос о возобновлении подачи воды с Украины по... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T03:06

2021-11-24T03:06

2021-11-24T10:25

в мире

украина

киев

республика крым

симферополь

следственный комитет россии (ск рф)

ефим фикс

ирина верещук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сказал, что власти республики не ставили и не будут ставить вопрос о возобновлении подачи воды с Украины по Северо-Крымскому каналу.Ранее новый вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что возобновление подачи воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу запрещено и невозможно. Она отметила, что Киев сделает так, чтобы "не было даже шансов на то, чтобы вода появилась", и добавила, что Украина намерена достроить дамбу для сдерживания поступления воды по каналу в Крым.По его словам, проблема подачи воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, начиная с 2015 года, для Крыма не существует."Даже в самые засушливые годы мы успешно вышли из ситуации и нашли решение вопроса. В том числе природа нам помогла в этой истории. Пусть киевские власти живут со своей водой. Придет время, и они ответят за все свои преступления против крымчан", — подчеркнул вице-спикер.Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде. Однако после воссоединения полуострова с Россией подачу полностью прекратили в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.Проблему решали за счет использования подземных источников, бурения новых скважин, реконструкции хранилищ, в некоторых районах вводили режимную подачу воды. Сейчас запасов достаточно.

https://ria.ru/20211123/krym-1760361011.html

https://ria.ru/20211120/krym-1759937996.html

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киев

республика крым

симферополь

россия

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в мире, украина, киев, республика крым, симферополь, следственный комитет россии (ск рф), ефим фикс, ирина верещук, россия