03:06 24.11.2021 (обновлено: 10:25 24.11.2021)
В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
Член крымского парламента Фикс: возможность возобновления подачи воды с Украины исключена
Ранее новый вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что возобновление подачи воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу запрещено и невозможно. Она отметила, что Киев сделает так, чтобы "не было даже шансов на то, чтобы вода появилась", и добавила, что Украина намерена достроить дамбу для сдерживания поступления воды по каналу в Крым.
"Пусть продолжают строить препятствия и сражаться с ветряными мельницами. <...> Пусть эта вода останется им, если эти негодяи перещеголяли в своем варварстве даже нацистов", — прокомментировал РИА Новости Фикс.
По его словам, проблема подачи воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, начиная с 2015 года, для Крыма не существует.
"Даже в самые засушливые годы мы успешно вышли из ситуации и нашли решение вопроса. В том числе природа нам помогла в этой истории. Пусть киевские власти живут со своей водой. Придет время, и они ответят за все свои преступления против крымчан", — подчеркнул вице-спикер.
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде. Однако после воссоединения полуострова с Россией подачу полностью прекратили в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
Проблему решали за счет использования подземных источников, бурения новых скважин, реконструкции хранилищ, в некоторых районах вводили режимную подачу воды. Сейчас запасов достаточно.
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