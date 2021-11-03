https://ria.ru/20211103/vodosnabzhenie-1757654379.html

Власти Крыма оценили ситуацию с водоснабжением в республике

Власти Крыма оценили ситуацию с водоснабжением в республике - РИА Новости, 03.11.2021

Власти Крыма оценили ситуацию с водоснабжением в республике

Острой проблемы с водоснабжением Крыма на сегодня нет, графики не вводятся, запасов достаточно для снабжения населения, заявил председатель крымского... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T22:08

2021-11-03T22:08

2021-11-03T22:29

общество

республика крым

украина

симферополь

миллет

юрий гоцанюк

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Острой проблемы с водоснабжением Крыма на сегодня нет, графики не вводятся, запасов достаточно для снабжения населения, заявил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк."Работа продолжается. Нельзя сказать, что кризис преодолен, но у нас нет графиков подачи воды во всех муниципальных образованиях. Проблемы сегодня такой нет, остро она не стоит", - сказал Гоцанюк в эфире крымского телеканала "Миллет".По его словам, нынешних запасов в наливных водохранилищах хватит, чтобы подавать воду без графиков в течение года. При этом для водоснабжения Симферополя и прилегающих районов дополнительно ведется работа по бурению скважин по добыче артезианской воды.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

https://ria.ru/20211029/voda-1756834114.html

республика крым

украина

симферополь

россия

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общество, республика крым, украина, симферополь, миллет, юрий гоцанюк, россия