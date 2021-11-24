https://ria.ru/20211124/valaam-1760492920.html

Валаамский монастырь впервые откроют для паломников зимой

Валаамский монастырь впервые откроют для паломников зимой - РИА Новости, 24.11.2021

Валаамский монастырь впервые откроют для паломников зимой

Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь впервые в новейшей истории будет открыт для паломников круглый год, рассказала РИА Новости директор дома... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T14:18

2021-11-24T14:18

2021-11-24T14:18

санкт-петербург

сортавала

приозерск

русская православная церковь

новости - туризм

туристы

туризм

валаамский монастырь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152946/33/1529463329_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a22b4666c872729cc54dafb65958bf4b.jpg

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь впервые в новейшей истории будет открыт для паломников круглый год, рассказала РИА Новости директор дома паломника "Валаам" Наталья Мужаровская."Паломнический сезон в этом году не прекращается, мы будем принимать гостей и зимой. Впервые в современной истории монастыря паломники могут приехать на остров круглый год. Это стало возможным благодаря запуску судна "Ладожский" и тому, что на острове полностью заработала новая современная круглогодичная гостиница – "Дом паломника", — сказала Мужаровская.Посетить обитель можно в составе организованной группы из Санкт- Петербурга или приехать самостоятельно, купив билет на судно и забронировав номер в монастырской гостинице, пояснила директор. Она отметила, что в холодное время года, примерно с ноября по апрель, добраться до монастыря можно только через Приозерск (в остальное время года суда ходят и из Сортавалы), а до Приозерска из Петербурга курсируют автобусы и электричка, у причала также есть стоянка для личного транспорта."Впервые зимние туры на Валаам состоялись в Рождество 2021 года, но это была, скорее, проба пера. Теперь с 1 декабря из Приозерска дважды в неделю будет ходить теплоход "Ладожский" — это современное судно, где могут комфортно разместиться 82 человека. Оно может идти и в небольшой лед, время в пути — 3,5 часа. Если в сильные морозы Ладога встанет, паломников повезет судно на воздушной подушке", — рассказала Мужаровская.В случае непогоды паломников предупредят за несколько дней или накануне, предложат вернуть деньги или перенести поездку, добавила она. "Шторм — это как правило один день. Если люди вынужденно оказались в это время на острове, мы предлагаем размещение за полцены, а тех, кто не готов ждать, доставляем маленькими катерами летом или грузовым судном зимой", — пояснила директор "Дома паломника".В гостинце напомнили, что при заселении паломников старше 14 лет попросят показать QR-код или документ, подтверждающий перенесенный за последние полгода коронавирус. Также можно предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, полученную не ранее, чем за три дня до заселения.Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря — миссионеры Сергий и Герман Валаамские — появились тут в конце X века. По другой версии монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР — обитель сначала превратили в школу боцманов, а потом в дом-интернат для инвалидов. Возрождение Валаамского монастыря началось в 1989 году, тогда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года по настоящее время игумен монастыря — председатель Синодальной комиссии РПЦ по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов, восстановлен главный собор. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.

https://ria.ru/20210604/valaam-1735646822.html

https://ria.ru/20211124/novosibirsk-1760482305.html

санкт-петербург

сортавала

приозерск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, сортавала, приозерск, русская православная церковь, новости - туризм, туристы, туризм, валаамский монастырь, россия, религия