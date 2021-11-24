https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760468806.html
Более 50% жителей Ленинградской области вакцинировались от коронавируса
Более 50% жителей Ленинградской области вакцинировались от коронавируса - РИА Новости, 24.11.2021
Более 50% жителей Ленинградской области вакцинировались от коронавируса
Введенные ограничения повлияли на темпы вакцинации в Ленинградской области, количество вакцинированного населения увеличилось с 38,4% до более 50%, среди... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T10:30
2021-11-24T10:30
2021-11-24T11:07
распространение коронавируса
общество
ленинградская область
здоровье - общество
александр дрозденко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578629692_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_3d289878a8e0019c28a5d3ee0c5ee414.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Светлана Задера. Введенные ограничения повлияли на темпы вакцинации в Ленинградской области, количество вакцинированного населения увеличилось с 38,4% до более 50%, среди пенсионеров показатель выше - более 60%, хуже всех пока вакцинируется молодежь, рассказал в интервью РИА Новости Александр Дрозденко."Ограничения в какой-то степени влияют на темпы вакцинации. Если у нас в начале октября было 38,4% населения привито первым компонентом, то сегодня уже больше 50%. Представляете такой скачок? У нас в отдельные дни до 15 тысяч прививаются", - сказал Дрозденко.Он отметил, что сейчас пожилые активно прививаются - "уже свыше 60%"."К концу года для нас было бы идеально, чтобы 60% населения привились хотя бы первым компонентом. С учетом переболевших, мы бы уже приблизились к цифре почти 70%. И это было бы уже неплохо", - сказал Дрозденко.Читайте полный текст интервью Александра Дрозденко >>
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578629692_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_50487d98b5b9ac14c00dea31f6f4c810.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ленинградская область, здоровье - общество, александр дрозденко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
10:30 24.11.2021 (обновлено: 11:07 24.11.2021)
Более 50% жителей Ленинградской области вакцинировались от коронавируса
Более половины жителей Ленинградской области вакцинировались от коронавируса