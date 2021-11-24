https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760468806.html

Более 50% жителей Ленинградской области вакцинировались от коронавируса

Более 50% жителей Ленинградской области вакцинировались от коронавируса - РИА Новости, 24.11.2021

Более 50% жителей Ленинградской области вакцинировались от коронавируса

Введенные ограничения повлияли на темпы вакцинации в Ленинградской области, количество вакцинированного населения увеличилось с 38,4% до более 50%, среди... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T10:30

2021-11-24T10:30

2021-11-24T11:07

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Светлана Задера. Введенные ограничения повлияли на темпы вакцинации в Ленинградской области, количество вакцинированного населения увеличилось с 38,4% до более 50%, среди пенсионеров показатель выше - более 60%, хуже всех пока вакцинируется молодежь, рассказал в интервью РИА Новости Александр Дрозденко."Ограничения в какой-то степени влияют на темпы вакцинации. Если у нас в начале октября было 38,4% населения привито первым компонентом, то сегодня уже больше 50%. Представляете такой скачок? У нас в отдельные дни до 15 тысяч прививаются", - сказал Дрозденко.Он отметил, что сейчас пожилые активно прививаются - "уже свыше 60%"."К концу года для нас было бы идеально, чтобы 60% населения привились хотя бы первым компонентом. С учетом переболевших, мы бы уже приблизились к цифре почти 70%. И это было бы уже неплохо", - сказал Дрозденко.Читайте полный текст интервью Александра Дрозденко >>

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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