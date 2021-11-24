В Ивановской области создадут центр выявления и поддержки одаренных детей
© Фото : Дмитрий Рыжаков/Правительство Ивановской области В Ивановской области создадут центр выявления и поддержки одаренных детей
ИВАНОВО, 24 ноя – РИА Новости. Центр выявления и поддержки одаренных детей, в котором смогут заниматься ребята со всего региона, создадут в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
По его словам, центр будет создан по модели федерального образовательного центра "Сириус" в рамках национального проекта "Образование". Он разместится в здании бывшего ДК Железнодорожников в Иванове, сейчас ведется его реконструкция.
В учреждении оборудуют кабинеты физики, актуальной энергетики, математики и промышленного дизайна, программирования и прикладной информатики, биологии и экологии, химии и нанотехнологий, лаборатории агробиотехнологий. Творческие способности дети смогут развивать в студии моды и художественного дизайна, художественной и ювелирной мастерской. В здании обновят спортивный и хореографический залы, студии вокала и звукозаписи. Кроме того, оборудуют зрительный зал на 300 мест, где можно проводить различные лекции и интерактивные занятия.
В 2021 году на создание Центра были выделены свыше 300 миллионов рублей: на федеральные средства закуплено современное образовательное оборудование и мебель, на областные – проводится ремонт.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, проинспектировавший ход реконструкции, отметил: "Важно, чтобы заниматься в этом образовательном пространстве смогли дети со всей области".
Он также отметил, что создание Центра в этом районе города Иваново – еще один важный шаг для "перезагрузки" этой части города.
"С точки зрения развития городского пространства в этой части города отреставрирован железнодорожный вокзал, построен Дворец игровых видов спорта, сейчас занимаемся преображением ДК Железнодорожников и создаем здесь Центр одаренных детей. Дальше в планах, которые уже подтверждены, - клинико-диагностический центр для детей в здании Главка. Выделены федеральные средства для Дворца водных видов спорта. Министр культуры России Ольга Любимова поддержала проект возрождения "Современника", для которого тоже найден инвестор. Поэтому весь этот район города оживает", - процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.