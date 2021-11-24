https://ria.ru/20211124/tsentr-1760573898.html

В Ивановской области создадут центр выявления и поддержки одаренных детей

В Ивановской области создадут центр выявления и поддержки одаренных детей - РИА Новости, 24.11.2021

В Ивановской области создадут центр выявления и поддержки одаренных детей

Центр выявления и поддержки одаренных детей, в котором смогут заниматься ребята со всего региона, создадут в Ивановской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T17:20

2021-11-24T17:20

2021-11-24T17:20

ивановская область

общество

иваново

ивановская область

станислав воскресенский

ольга любимова

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ИВАНОВО, 24 ноя – РИА Новости. Центр выявления и поддержки одаренных детей, в котором смогут заниматься ребята со всего региона, создадут в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, центр будет создан по модели федерального образовательного центра "Сириус" в рамках национального проекта "Образование". Он разместится в здании бывшего ДК Железнодорожников в Иванове, сейчас ведется его реконструкция.В учреждении оборудуют кабинеты физики, актуальной энергетики, математики и промышленного дизайна, программирования и прикладной информатики, биологии и экологии, химии и нанотехнологий, лаборатории агробиотехнологий. Творческие способности дети смогут развивать в студии моды и художественного дизайна, художественной и ювелирной мастерской. В здании обновят спортивный и хореографический залы, студии вокала и звукозаписи. Кроме того, оборудуют зрительный зал на 300 мест, где можно проводить различные лекции и интерактивные занятия.В 2021 году на создание Центра были выделены свыше 300 миллионов рублей: на федеральные средства закуплено современное образовательное оборудование и мебель, на областные – проводится ремонт.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, проинспектировавший ход реконструкции, отметил: "Важно, чтобы заниматься в этом образовательном пространстве смогли дети со всей области".Он также отметил, что создание Центра в этом районе города Иваново – еще один важный шаг для "перезагрузки" этой части города."С точки зрения развития городского пространства в этой части города отреставрирован железнодорожный вокзал, построен Дворец игровых видов спорта, сейчас занимаемся преображением ДК Железнодорожников и создаем здесь Центр одаренных детей. Дальше в планах, которые уже подтверждены, - клинико-диагностический центр для детей в здании Главка. Выделены федеральные средства для Дворца водных видов спорта. Министр культуры России Ольга Любимова поддержала проект возрождения "Современника", для которого тоже найден инвестор. Поэтому весь этот район города оживает", - процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.

https://ria.ru/20211119/svyaz-1759755331.html

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общество, иваново, ивановская область, станислав воскресенский, ольга любимова