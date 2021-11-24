https://ria.ru/20211124/trombozy-1760347045.html

Как коронавирус нарушает свертываемость крови. Риски и осложнения

Как коронавирус нарушает свертываемость крови. Риски и осложнения - РИА Новости, 24.11.2021

Как коронавирус нарушает свертываемость крови. Риски и осложнения

Чаще всего коронавирусную инфекцию переносят легко и быстро выздоравливают, однако у некоторых COVID-19 переходит в тяжелую форму. Ученые связывают это с... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T08:00

2021-11-24T08:00

2021-11-24T08:04

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Чаще всего коронавирусную инфекцию переносят легко и быстро выздоравливают, однако у некоторых COVID-19 переходит в тяжелую форму. Ученые связывают это с чересчур сильным иммунным ответом. Одно из последствий — нарушение свертываемости крови и соответствующие осложнения, в частности — тромбозы.Как коронавирус повреждает легкиеЗаражение начинается со слизистой носоглотки, клетки которой вырабатывают много рецепторов ACE2, особых поверхностных молекул, чья задача — присоединять другие молекулы. С их помощью SARS-CoV-2 и проникает через клеточную мембрану.У большинства инфекция вызывает воспаление верхних дыхательных путей и там же заканчивается. Но в 20 процентах случаев она спускается по трахее ниже — в легкие. Как указывают в обзоре ученые Института фармакологических исследований имени Марио Негри (Италии), в альвеолах у клеток эпителия тоже есть рецепторы ACE2, а также ферменты TMPRSS2, помогающие вирусам преодолевать мембрану и размножаться.Клетка, превращенная в фабрику по копированию коронавирусов, чувствует неладное и включает механизм самоуничтожения — апоптоз. Развивается воспаление. В легкие устремляются иммунные клетки и усиливают реакцию. Так возникает тяжелая форма со смертностью десять процентов.Что SARS-CoV-2 делает с кровеносными сосудамиВозбудитель COVID-19 также поражает кровеносные сосуды. Это заметили в начале пандемии у тяжелых больных, в том числе моложе пятидесяти лет. Вены и артерии воспаляются, а у детей, хотя и очень редко, случается состояние, подобное синдрому Кавасаки, названое мультисистемным воспалительным синдромом.Сосуды изнутри выстланы эндотелием — особым типом плоских клеток. Фактически это самостоятельный орган, непосредственно соприкасающийся с кровью, вырабатывающий различные молекулы, создающий новые кровеносные сосуды. Клетки эндотелия выделяют рецептор ACE2, а значит, уязвимы для коронавируса.Инфекция поражает эндотелий на большом протяжении, сосуд становится буквально дырявым, кровь просачивается, поэтому запускается механизм ремонта — к отверстиям стекаются тромбоциты, собираются в сгустки и покрываются белком фибрином. Возникает тромб. Потом его растворяют особые ферменты — иначе нарушится кровоток. Однако при тяжелом COVID-19 тромбов слишком много, организм не справляется, сосуды попадают в фибриновый плен, русло закупоривается. Это происходит и в альвеолах, и в легких, если вирус спустился ниже. Возникает дыхательная недостаточность.Опасность тромбозов при COVID-19 и лечениеТромбы очень опасны, они нарушают кровоток, могут вызвать инсульт. Поэтому больным назначают антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь. Благодаря им в реанимациях удалось значительно снизить смертность пациентов с COVID-19. Однако тут еще много непонятного."Коагулопатия (свертываемость крови) при этом заболевании сильно отличается", — говорит Элис Ассинджер из Института сосудистой биологии тромбозов при Медицинском университете Вены. Ее мнение опубликовала пресс-служба вуза.Ассинджер с коллегами наблюдают пациентов в клиниках Вены, Линца, Инсбрука. Осложнения, связанные с нарушением свертываемости крови, встречаются только в реанимации, отмечают они. В недавней работе ученые показали, что антикоагулянты улучшают состояние тяжелых больных, снижают смертность. Больше того, согласно экспериментам, эти препараты напрямую подавляют размножение вируса. Однако на воспалительный процесс, запускающий образование тромбов, они не влияют, и в этом еще предстоит разобраться.Хотя при ковиде в основном страдают легкие, инфекция проникает и в другие органы — почки, мозг, глаза, сердце, кишечник. Выстилающий их эпителий также вырабатывает молекулы, служащие мишенями для коронавируса.Врачи предупреждают: диагностировать нарушение свертываемости крови и назначить препараты может специалист. Принимать их самостоятельно, тем более для профилактики, очень опасно. "Антикоагулянты без показаний могут убить!" — написал в Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников. Заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии ГКБ № 52 города Москвы Сергей Царенко подчеркивает, что пациентам с риском тромбозов и так прописывают разжижающие кровь препараты, а амбулаторным больным в 90 процентах случаев антикоагулянты не нужны.В лекции "Антикоагулянты. Кому и зачем?" врач-кардиолог Владислав Башняк отмечает, что эти лекарства назначают людям с аритмиями, фибрилляцией предсердия, ограниченной подвижностью, травмами, после операций протезирования суставов — у них могут быть тромбозы. Кроме того, есть множество дополнительных факторов риска. Однако при лечении дома антикоагулянты способны нанести вред. Башняк настоятельно рекомендует ничего не предпринимать без консультации со специалистом. Иначе возможны очень негативные последствия.

https://ria.ru/20210526/trombozy-1733867046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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