https://ria.ru/20211124/tegeran-1760636024.html

Лондон, Париж и Берлин призвали Тегеран открыть доступ к объекту в Карадже

Лондон, Париж и Берлин призвали Тегеран открыть доступ к объекту в Карадже - РИА Новости, 24.11.2021

Лондон, Париж и Берлин призвали Тегеран открыть доступ к объекту в Карадже

Великобритания, Франция и Германия призывают Иран немедленно восстановить доступ для МАГАТЭ к объекту в Карадже, говорится в совместном заявлении трех стран,... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T23:44

2021-11-24T23:44

2021-11-24T23:46

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ЛОНДОН, 24 ноя – РИА Новости. Великобритания, Франция и Германия призывают Иран немедленно восстановить доступ для МАГАТЭ к объекту в Карадже, говорится в совместном заявлении трех стран, опубликованном британским МИД."Несмотря на понимание, достигнутое с Ираном во время переговоров в сентябре, Иран продолжает отказывать МАГАТЭ в доступе к объекту TESA в Карадже. Тот факт, что Иран не выполнил полностью достигнутую договоренность, вызывает крайнюю озабоченность, и ставит под сомнение готовность Ирана действовать добросовестно… Мы призываем Иран срочно восстановить для МАГАТЭ доступ к объекту в Карадже", - говорится в заявлении.Также Великобритания, Франция и Германия возвращаются к переговорам в Вене по ядерной программе Ирана, говорится в совместном заявлении евротройки, опубликованном британским внешнеполитическим ведомством."Мы, как E3, готовы, вернемся к переговорам в Вене, основываясь на принципах добросовестности, чтобы восстановить работу на той стадии, когда мы вышли из переговоров в июне", - говорится в заявлении.Следующий раунд переговоров по иранской ядерной сделке в Вене намечен на 29 ноября.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщила, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Иран, не добившись согласия на доступ инспекторов на объект, где "создается оборудование для иранской ядерной программы". Согласно источникам, Иран предложил предоставить доступ сотрудникам МАГАТЭ на объект в Карадже в обмен на частичную приостановку расследования агентства по поводу обнаруженных в Иране ядерных материалов. Гросси отказался.Ранее Гросси провел переговоры с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами. Стороны обсудили формат дальнейшего сотрудничества. Гросси также отметил, что Иран не отклонялся от своих обязательств по развитию ядерной программы. После Гросси провел переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.В ноябре 2019 года стало известно, что представители МАГАТЭ обнаружили частицы природного урана антропогенного происхождения на объекте в Иране, о котором ранее не сообщалось. В начале марта этого года гендиректор МАГАТЭ заявил, что это ясно указывает на то, что там находились ядерные материалы, но Тегеран спустя 1,5 года все еще не объяснил наличие этих частиц на объекте. В апреле МАГАТЭ и Иран приступили к переговорам на уровне технических экспертов по обнаруженным частицам урана на не заявленном Тегераном объекте.

https://ria.ru/20211108/sdelka-1758022034.html

https://ria.ru/20210820/svpd-1746592772.html

иран

тегеран (город)

франция

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в мире, иран, тегеран (город), франция, магатэ, мид ирана