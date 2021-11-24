https://ria.ru/20211124/taksi-1760475566.html

МГД одобрила эксперимент с использованием беспилотных автомобилей в Москве

МГД одобрила эксперимент с использованием беспилотных автомобилей в Москве - РИА Новости, 24.11.2021

МГД одобрила эксперимент с использованием беспилотных автомобилей в Москве

Мосгордума положительно оценила предложение ввести в Москве экспериментальный правовой режим для тестирования беспилотных такси, соответствующее решение было... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:15

2021-11-24T11:15

2021-11-24T12:51

общество

москва

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алексей шапошников

степан орлов

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мосгордума положительно оценила предложение ввести в Москве экспериментальный правовой режим для тестирования беспилотных такси, соответствующее решение было принято на заседании столичного парламента в среду."В Московскую городскую думу поступило письмо от заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной с просьбой предоставить позицию Московской городской думы по инициативному предложению министерства экономического развития РФ об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств, которые предлагается установить на территории города Москвы", - сказал в ходе заседания председатель думы Алексей Шапошников.Как пояснил РИА Новости депутат Мосгордумы Валерий Головченко, речь идет о тестированиях беспилотных такси на ряде улиц на законных основаниях."Согласиться с возможностью установления указанного экспериментального правового режима на территории города Москвы и направить соответствующее протокольное решение в правительство Москвы. Прошу принять протокольное решение", - сказал заместитель председателя думы Степан Орлов, озвучивая проект протокольного решения.По итогам голосования большинство голосов было "за" - 27, против проголосовали 8 депутатов, воздержались двое.Как добавил Шапошников, сегодня практически все страны мира активно работают над созданием беспилотных автомобилей как для личного пользования, так и для сферы такси, и Москва "как флагман smart-решений не отстаёт"."В марте этого года правительством РФ утверждены мероприятия по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС). Наша задача – создать необходимые правовые условия для возможности объективной оценки и систематизации результатов эксперимента, чтобы этот опыт нашел свое отражение в окончательной редакции законопроекта правительства РФ, который будет регулировать правила эксплуатации беспилотников", - сообщил Шапошников в своих социальных сетях.Он также приложил скриншоты из соответствующей программы правительства с перечислением тех улиц в Москве, где будут тестироваться беспилотные авто, среди них 140 участков, где будут тестироваться авто без перевозки пассажиров и багажа, и 19 участков, где будут тестировать беспилотники, которые предусматривают перевозку пассажиров и багажа. В их числе территория "Сколково", Новоясеневский проезд, улица Паустовского, Севастопольский проспект.В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, так называемых "регуляторных песочницах". Он предусматривает право регионов вводить на своей территории особые условия для инновационных цифровых компаний - экспериментальный правовой режим. В рамках этого режима можно будет временно отменять действующие предписания, требования или запреты в цифровой сфере, включая установленные на федеральном уровне.Ранее российский интернет-холдинг "Яндекс" сообщал, что планирует осенью запустить тестирование беспилотного такси в московском районе Ясенево и ожидает одобрения соответствующей программы экспериментального правового режима. Компания указывала, что на этапе тестирования сервис будет доступен ограниченному числу пользователей в окрестностях станций метро "Ясенево", "Новоясеневская" и "Битцевский парк". Чтобы принять участие в проекте, нужно будет заполнить заявку на специальном сайте.

https://ria.ru/20211112/taksi-1758718887.html

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общество, москва, московская городская дума, наталья сергунина, алексей шапошников, степан орлов, россия