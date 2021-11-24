https://ria.ru/20211124/soft-1760556949.html

Путин одобрил введение ответственности за темпы перехода на российское ПО

Путин одобрил введение ответственности за темпы перехода на российское ПО - РИА Новости, 24.11.2021

Путин одобрил введение ответственности за темпы перехода на российское ПО

Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей главы Минцифры Максута Шадаева ввести персональную ответственность для руководителей госкомпаний за низкие темпы... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:33

2021-11-24T16:33

2021-11-24T17:16

владимир путин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

экономика

технологии

максут шадаев

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей главы Минцифры Максута Шадаева ввести персональную ответственность для руководителей госкомпаний за низкие темпы внедрения российского софта."Госкомпании даже те средства, которые заявили, что потратят на российский софт, потратили точно в два раза меньше. По нашим оценкам, только за 2019 и 2020 годы российский рынок недополучил порядка 70 миллиардов рублей, которые должен был получить по утвержденным программам перехода на отечественный софт… Мы должны, наверное, ввести персональную отвественность руководителей госкомпаний за достижение тех показателей, которые стоят в плане", - обратился Шадаев к Путину во время совещания.Шадаев отметил, что в 2021 году заканчивается программа по переходу госкомпаний на российское программное обеспечение, сейчас госкомпании утверждают стратегии цифровой трансформации с опорой на отечественные решения. И ввести персональную ответственность предлагается для того, чтобы "не повторять ошибок", которые были совершены в рамках программы, которая заканчивается в 2021 году.Кроме того, глава Минцифры сообщил, что министерство "сделало выводы из предыдущего опыта" и в новой директиве прописало, что 70% расходов на IT-решения должны быть направлены на российское ПО, но госкомпании занижают IT-бюджеты. В связи с этим Шадаев предложил устанавливать целевой показатель не только по расходам на IT-решения, но и "по проникновению отдельных решений в отдельные сегменты".Помимо этого, министр обратил внимание президента на то, что в настоящее время некоторые госкомпании строят большие центры разработки и "иногда необоснованно делают альтернативу коммерческим решениям, которые уже есть на рынке"."Эта практика неплохая, но иногда есть в этой части перекосы. Поэтому нам кажется, что нужно вводить определенные критерии, что если госкомпания финансирует внутреннюю разработку, то по крайней мере мы должны ее ограничить в этом определенными показателями, и второе - если она разрабатывает продукт для себя, если это не уникальный бизнес-процесс, она должна брать на себя обязательства по коммерциализации этих разработок дальше на рынке", - добавил Шадаев.

https://ria.ru/20211123/mintsifry-1760337055.html

https://ria.ru/20211124/dannye-1760495696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика, технологии, максут шадаев, россия