https://ria.ru/20211124/shoygu-1760510079.html

Шойгу рассказал о приоритетах военного строительства в России

Шойгу рассказал о приоритетах военного строительства в России - РИА Новости, 24.11.2021

Шойгу рассказал о приоритетах военного строительства в России

Основные усилия военно-строительного комплекса в этом году были сосредоточены на создании объектов системы ядерного сдерживания, мест размещения поступающего... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T13:47

2021-11-24T13:47

2021-11-24T13:47

безопасность

каспийск

ивановская область

сергей шойгу

каспийская флотилия

ракетные войска стратегического назначения

россия

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Основные усилия военно-строительного комплекса в этом году были сосредоточены на создании объектов системы ядерного сдерживания, мест размещения поступающего вооружения, совершенствовании аэродромов, инфраструктуры арктической группировки, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Сбалансированное развитие Вооруженных сил, темпы перевооружения армии и флота неразрывно связаны с наличием современной обеспечивающей военной инфраструктуры. В связи с этим основные усилия Военно-строительного комплекса в этом году были сосредоточены на создании объектов сил и средств ядерного сдерживания, мест размещения поступающего вооружения, а также на совершенствовании аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота и инфраструктуры арктической группировки", - сказал министр. на коллегии министерства обороны в среду.В частности, по его словам, обеспечена постановка на боевое дежурство шахтных пусковых установок стратегических ракетных комплексов в Калужской и Оренбургской областях. Мероприятия продолжаются в Новосибирском, Йошкар-Олинском, Нижнетагильском, Иркутском, Тейковском (Ивановская область) и Ужурском (Красноярский край) соединениях Ракетных войск стратегического назначения."В рамках развертывания Единой космической системы завершен второй этап строительства сооружений Западного модернизированного командного пункта для передачи его в опытную эксплуатацию. В Каспийске построен Северный оградительный мол пункта базирования для размещения основного боевого состава кораблей и судов Каспийской флотилии", - сообщил министр.Одновременно, продолжил он, завершается строительство объектов береговой инфраструктуры и инженерных систем пункта базирования в Вилючинске (Камчатский край), причалов в Балтийске (Калининградская область)."Перечень объектов капитального строительства на 2022 год формируется в соответствии с планом строительства министерства обороны на 2019-2025 годы, Государственной программой вооружения на 2018-2027 годы и гособоронзаказом. При этом учитываются целевые инфраструктурные задачи военных округов, видов и родов войск Вооруженных сил", - сказал министр.По его словам, на заседании будет рассмотрен перечень объектов капитального строительства Минобороны России на 2022 год.

https://ria.ru/20211121/atomic-1760024868.html

https://ria.ru/20211119/nato-1759868482.html

каспийск

ивановская область

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безопасность, каспийск, ивановская область, сергей шойгу, каспийская флотилия, ракетные войска стратегического назначения, россия