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https://ria.ru/20211124/shoygu-1760496925.html
Шойгу назвал службу в армии почетной обязанностью
Шойгу назвал службу в армии почетной обязанностью - РИА Новости, 24.11.2021
Шойгу назвал службу в армии почетной обязанностью
Социологические исследования показывают, что в российских Вооруженных силах сложился здоровый социально-психологический климат, а в обществе службу в армии... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:47
2021-11-24T12:50
безопасность
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Социологические исследования показывают, что в российских Вооруженных силах сложился здоровый социально-психологический климат, а в обществе службу в армии рассматривают как почетную обязанность, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.По мнению министра, "объективной оценкой деятельности Вооруженных сил показывают социологические опросы и отношение к ним гражданского общества".Говоря о состоянии правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных силах, он отметил, что "целенаправленная работа командиров и их заместителей позволила минимизировать количество преступлений и происшествий в армии и на флоте"."Результаты социологических исследований показывают, что в воинских коллективах сложился здоровый социально-психологический климат, сформированы традиции дружбы и войскового товарищества. В целом военнослужащие уверены в своих сослуживцах и заявляют о доверительном характере межличностных отношений", - сказал Шойгу.По его словам, нужно и дальше делать все возможное, чтобы сохранить в обществе позитивный образ военнослужащего."Сегодня определим меры по дальнейшему укреплению воинской дисциплины, поддержанию морально-психологического состояния войск на высоком уровне", - отметил министр обороны.
https://ria.ru/20211124/minzdrav-1760494304.html
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безопасность, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
12:47 24.11.2021 (обновлено: 12:50 24.11.2021)
 
Шойгу назвал службу в армии почетной обязанностью

Шойгу: служба в армии стала для россиян почетной обязанностью

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на церемонии закладки камня в основание будущего госпиталя для медицинского обеспечения военнослужащих, членов семей и жителей города Плесецк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на церемонии закладки камня в основание будущего госпиталя для медицинского обеспечения военнослужащих, членов семей и жителей города Плесецк - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Социологические исследования показывают, что в российских Вооруженных силах сложился здоровый социально-психологический климат, а в обществе службу в армии рассматривают как почетную обязанность, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Морально-политическое и психологическое состояние всех категорий военнослужащих оценивается как высокое", - сказал он на заседании коллегии военного ведомства.
По мнению министра, "объективной оценкой деятельности Вооруженных сил показывают социологические опросы и отношение к ним гражданского общества".
"Сегодня служба в армии для большинства молодых людей действительно стала почетной обязанностью. По данным соцопросов, более 90% граждан уверены, что Вооруженные силы способны защитить страну, около 88% испытывают гордость за армию. Две трети родителей хотят, чтобы их сыновья служили в армии, свыше половины считают ее школой жизни", - сказал Шойгу.
Говоря о состоянии правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных силах, он отметил, что "целенаправленная работа командиров и их заместителей позволила минимизировать количество преступлений и происшествий в армии и на флоте".
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"Результаты социологических исследований показывают, что в воинских коллективах сложился здоровый социально-психологический климат, сформированы традиции дружбы и войскового товарищества. В целом военнослужащие уверены в своих сослуживцах и заявляют о доверительном характере межличностных отношений", - сказал Шойгу.
По его словам, нужно и дальше делать все возможное, чтобы сохранить в обществе позитивный образ военнослужащего.
"Сегодня определим меры по дальнейшему укреплению воинской дисциплины, поддержанию морально-психологического состояния войск на высоком уровне", - отметил министр обороны.
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БезопасностьСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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