https://ria.ru/20211124/shoygu-1760460913.html

Шойгу поздравил Папикяна с назначением на пост министра обороны Армении

Шойгу поздравил Папикяна с назначением на пост министра обороны Армении - РИА Новости, 24.11.2021

Шойгу поздравил Папикяна с назначением на пост министра обороны Армении

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил Сурена Папикяна с назначением на пост главы минобороны Армении, сообщили в среду в пресс-службе армянского военного... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T09:34

2021-11-24T09:34

2021-11-24T09:34

в мире

армения

сергей шойгу

минобороны армении

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750108045_0:228:2829:1819_1920x0_80_0_0_d6a6fb82abef336716c25500b3a57f27.jpg

ЕРЕВАН, 24 ноя – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил Сурена Папикяна с назначением на пост главы минобороны Армении, сообщили в среду в пресс-службе армянского военного ведомства."Поздравляю Вас с назначением на должность министра обороны Республики Армения. Выражаю уверенность в том, что Ваша деятельность на этом высоком и ответственном посту будет способствовать укреплению и дальнейшему развитию дружественных отношений между оборонными ведомствами наших стран в интересах мира и международной безопасности", - говорится в послании.Шойгу пожелал армянскому коллеге крепкого здоровья и плодотворной работы на благо Армении.Папикян был назначен министром обороны Армении 15 ноября, заменив на этом посту Аршака Карапетяна.

https://ria.ru/20211123/armiya-1760386416.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, сергей шойгу, минобороны армении, россия