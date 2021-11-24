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Шойгу поздравил Папикяна с назначением на пост министра обороны Армении
Шойгу поздравил Папикяна с назначением на пост министра обороны Армении - РИА Новости, 24.11.2021
Шойгу поздравил Папикяна с назначением на пост министра обороны Армении
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил Сурена Папикяна с назначением на пост главы минобороны Армении, сообщили в среду в пресс-службе армянского военного... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T09:34
2021-11-24T09:34
2021-11-24T09:34
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ЕРЕВАН, 24 ноя – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил Сурена Папикяна с назначением на пост главы минобороны Армении, сообщили в среду в пресс-службе армянского военного ведомства."Поздравляю Вас с назначением на должность министра обороны Республики Армения. Выражаю уверенность в том, что Ваша деятельность на этом высоком и ответственном посту будет способствовать укреплению и дальнейшему развитию дружественных отношений между оборонными ведомствами наших стран в интересах мира и международной безопасности", - говорится в послании.Шойгу пожелал армянскому коллеге крепкого здоровья и плодотворной работы на благо Армении.Папикян был назначен министром обороны Армении 15 ноября, заменив на этом посту Аршака Карапетяна.
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в мире, армения, сергей шойгу, минобороны армении, россия
Шойгу поздравил Папикяна с назначением на пост министра обороны Армении
Шойгу поздравил Сурена Папикяна с назначением на пост главы минобороны Армении