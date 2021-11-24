https://ria.ru/20211124/schelkunchik-1760608668.html

Балет "Щелкунчик" на Западе признали расистским и отменили

В Берлине отменили балет "Щелкунчик" из-за расизма - РИА Новости, 24.11.2021

Балет "Щелкунчик" на Западе признали расистским и отменили

Государственный балет Берлина решил временно приостановить показ классической постановки "Щелкунчик" из-за якобы "неполиткорректных эпизодов", рассказала в... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T20:16

2021-11-24T20:16

2021-11-24T23:13

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Государственный балет Берлина решил временно приостановить показ классической постановки "Щелкунчик" из-за якобы "неполиткорректных эпизодов", рассказала в беседе с Bild и.о. художественного руководителя труппы Кристиана Теобальд."В оригинальной версии балета двое детей появляются на сцене в гриме, имитирующем темную кожу. Это сейчас называют "блэкфейсинг". <…> То же самое относится и к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто темным гримом. Все это вещи, которые теперь нельзя выпускать на сцену без объяснений", — сказала она.Теобальд также отметила, что "спорным" элементом считается и китайский танец, который демонстрирует стереотипное изображение жителей страны. На сцене, по ее словам, они "передвигаются мелкими семенящими шажками".При этом, она сама выступила против популярной на Западе "культуры отмены" и заявила, что постановку не планируют снимать насовсем.Как уточнила собеседница газеты, традиционный грим детей уже убирали из постановки: так, балет получал письма с критикой зрителей еще в 2015 году."Мы поговорили с хореографами Василием Медведевым и Юрием Бурлакой. Мы им сказали, что блэкфейсинг должен быть исключен. И когда мы возобновили постановку под руководством балетмейстера Йоханнеса Омана, то блэкфейсинга уже не было", — добавила она.При этом, Теобальд признала, что даже такое изменение является серьезным нарушением авторского права.Берлинский "Щелкунчик" — реконструкция классической постановки на либретто Мариуса Петипа, которую впервые сыграли в 1892 году в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211017/goroda-1754858372.html

https://ria.ru/20190207/1550547005.html

https://ria.ru/20200720/1574561961.html

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в мире, европа, германия, петр чайковский, мариус петипа, щелкунчик, актеры, расизм, балет, россия