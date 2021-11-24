https://ria.ru/20211124/schelkunchik-1760608668.html
Балет "Щелкунчик" на Западе признали расистским и отменили
В Берлине отменили балет "Щелкунчик" из-за расизма - РИА Новости, 24.11.2021
Балет "Щелкунчик" на Западе признали расистским и отменили
Государственный балет Берлина решил временно приостановить показ классической постановки "Щелкунчик" из-за якобы "неполиткорректных эпизодов", рассказала в... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T20:16
2021-11-24T20:16
2021-11-24T23:13
культура
в мире
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германия
петр чайковский
мариус петипа
щелкунчик
актеры
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Государственный балет Берлина решил временно приостановить показ классической постановки "Щелкунчик" из-за якобы "неполиткорректных эпизодов", рассказала в беседе с Bild и.о. художественного руководителя труппы Кристиана Теобальд."В оригинальной версии балета двое детей появляются на сцене в гриме, имитирующем темную кожу. Это сейчас называют "блэкфейсинг". <…> То же самое относится и к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто темным гримом. Все это вещи, которые теперь нельзя выпускать на сцену без объяснений", — сказала она.Теобальд также отметила, что "спорным" элементом считается и китайский танец, который демонстрирует стереотипное изображение жителей страны. На сцене, по ее словам, они "передвигаются мелкими семенящими шажками".При этом, она сама выступила против популярной на Западе "культуры отмены" и заявила, что постановку не планируют снимать насовсем.Как уточнила собеседница газеты, традиционный грим детей уже убирали из постановки: так, балет получал письма с критикой зрителей еще в 2015 году."Мы поговорили с хореографами Василием Медведевым и Юрием Бурлакой. Мы им сказали, что блэкфейсинг должен быть исключен. И когда мы возобновили постановку под руководством балетмейстера Йоханнеса Омана, то блэкфейсинга уже не было", — добавила она.При этом, Теобальд признала, что даже такое изменение является серьезным нарушением авторского права.Берлинский "Щелкунчик" — реконструкция классической постановки на либретто Мариуса Петипа, которую впервые сыграли в 1892 году в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, европа, германия, петр чайковский, мариус петипа, щелкунчик, актеры, расизм, балет, россия
20:16 24.11.2021 (обновлено: 23:13 24.11.2021)
В Берлине отменили балет "Щелкунчик" из-за расизма
Берлинский балет снял постановку классического "Щелкунчика" из-за расизма
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Государственный балет Берлина
решил временно приостановить показ классической постановки "Щелкунчик" из-за якобы "неполиткорректных эпизодов", рассказала в беседе с Bild
и.о. художественного руководителя труппы Кристиана Теобальд.
"В оригинальной версии балета двое детей появляются на сцене в гриме, имитирующем темную кожу. Это сейчас называют "блэкфейсинг". <…> То же самое относится и к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто темным гримом. Все это вещи, которые теперь нельзя выпускать на сцену без объяснений", — сказала она.
Теобальд также отметила, что "спорным" элементом считается и китайский танец, который демонстрирует стереотипное изображение жителей страны. На сцене, по ее словам, они "передвигаются мелкими семенящими шажками".
При этом, она сама выступила против популярной на Западе "культуры отмены" и заявила, что постановку не планируют снимать насовсем.
Как уточнила собеседница газеты, традиционный грим детей уже убирали из постановки: так, балет получал письма с критикой зрителей еще в 2015 году.
"Мы поговорили с хореографами Василием Медведевым и Юрием Бурлакой. Мы им сказали, что блэкфейсинг должен быть исключен. И когда мы возобновили постановку под руководством балетмейстера Йоханнеса Омана, то блэкфейсинга уже не было", — добавила она.
При этом, Теобальд признала, что даже такое изменение является серьезным нарушением авторского права.
"Мы должны все-все подвергнуть новой оценке, новому взгляду", — заключила она.
Берлинский "Щелкунчик" — реконструкция классической постановки на либретто Мариуса Петипа
, которую впервые сыграли в 1892 году в Мариинском театре
в Санкт-Петербурге
.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>