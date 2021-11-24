https://ria.ru/20211124/samsonov-1760471398.html

Защита депутата Самсонова потребует возбудить дело о ложных показаниях

Защита депутата Самсонова потребует возбудить дело о ложных показаниях - РИА Новости, 24.11.2021

Защита депутата Самсонова потребует возбудить дело о ложных показаниях

Защита приморского депутата от КПРФ Артема Самсонова нашла "неопровержимые факты" оговора свидетелей и будет требовать возбуждения дела за дачу заведомо ложных... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T10:49

2021-11-24T10:49

2021-11-24T10:49

происшествия

владивосток

россия

артем самсонов (депутат)

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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Защита приморского депутата от КПРФ Артема Самсонова нашла "неопровержимые факты" оговора свидетелей и будет требовать возбуждения дела за дачу заведомо ложных показаний, сообщают адвокаты Самсонова, подозреваемого в растлении ребёнка.Против Самсонова возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". По версии следствия, подозреваемый на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Суд арестовал депутата, защита обжаловала решение."Адвокаты нашли в деле неопровержимые факты, указывающие на ложь свидетелей, оговоривших меня. Готовят заявление о возбуждении дел по факту заведомо ложных показаний и фальсификации доказательств", - сообщается в Telegram-канале Самсонова."Да, все верно. Готовится заявление, будет подано на днях", - сказала РИА Новости адвокат Самсонова Наталья Касилова, не раскрыв подробностей.

https://ria.ru/20211118/deputat-1759596744.html

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происшествия, владивосток, россия, артем самсонов (депутат)