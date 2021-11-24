Защита депутата Самсонова потребует возбудить дело о ложных показаниях
Защита приморского депутата Самсонова заявила о ложных показаниях со стороны свидетелей
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДепутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, после заседания в Фрунзенском районном суде Владивостока
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Защита приморского депутата от КПРФ Артема Самсонова нашла "неопровержимые факты" оговора свидетелей и будет требовать возбуждения дела за дачу заведомо ложных показаний, сообщают адвокаты Самсонова, подозреваемого в растлении ребёнка.
Против Самсонова возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". По версии следствия, подозреваемый на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Суд арестовал депутата, защита обжаловала решение.
"Адвокаты нашли в деле неопровержимые факты, указывающие на ложь свидетелей, оговоривших меня. Готовят заявление о возбуждении дел по факту заведомо ложных показаний и фальсификации доказательств", - сообщается в Telegram-канале Самсонова.
"Да, все верно. Готовится заявление, будет подано на днях", - сказала РИА Новости адвокат Самсонова Наталья Касилова, не раскрыв подробностей.
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