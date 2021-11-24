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Россия и Гренландия определили квоты на вылов рыбы в 2022 году
Россия и Гренландия определили квоты на вылов рыбы в 2022 году - РИА Новости, 24.11.2021
Россия и Гренландия определили квоты на вылов рыбы в 2022 году
Россия и Гренландия договорились о квотах вылова палтуса, окуня, трески и пикши на 2022 год, а также обсудили состояние сырьевых ресурсов Баренцева моря,... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:31
2021-11-24T14:31
экономика
гренландия
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия и Гренландия договорились о квотах вылова палтуса, окуня, трески и пикши на 2022 год, а также обсудили состояние сырьевых ресурсов Баренцева моря, сообщается на сайте Росрыболовства."В рамках 30-х российско-гренландских консультаций о взаимных отношениях в области рыболовства, представители российской и гренландской сторон определили на 2022 год квоты вылова следующих водных биоресурсов: палтус, окунь, треска, пикша. Мероприятие прошло в Копенгагене", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе встречи рассмотрено состояние сырьевых ресурсов Баренцева моря и районов Восточной и Западной Гренландии. Кроме того, стороны обменялись статистическими данными об уловах в исключительной экономической зоне России и рыболовной зоне Гренландии. Были также подтверждены технические меры регулирования промысла и единые переводные коэффициенты рыбной продукции.Во время консультаций затронуты темы соблюдения правил рыболовства, возможности проведения совместных научно-исследовательских работ в рыболовной зоне Гренландии и обучения молодых гренландских специалистов в профильных вузах Росрыболовства. Стороны также обсудили выполнение в 2021 году положений согласованного протокола договоренностей по вопросам, относящимся к системе спутникового слежения за промысловыми судами, и договорились продлить срок его действия на следующий год.Отношения России и Гренландии в области рыболовства осуществляются в рамках межправительственного соглашения от 7 марта 1992 года и подтверждают взаимную заинтересованность государств в сохранении и рациональном использовании рыбных ресурсов Баренцева моря и акваторий в рыболовной зоне Восточной и Западной Гренландии, напоминает пресс-служба.
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экономика, гренландия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), россия
14:31 24.11.2021
 
Россия и Гренландия определили квоты на вылов рыбы в 2022 году

Россия и Гренландия договорились о квотах вылова палтуса, трески и пикши на 2022 год

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРазгрузка судов в порту Мурманска
Разгрузка судов в порту Мурманска - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия и Гренландия договорились о квотах вылова палтуса, окуня, трески и пикши на 2022 год, а также обсудили состояние сырьевых ресурсов Баренцева моря, сообщается на сайте Росрыболовства.
"В рамках 30-х российско-гренландских консультаций о взаимных отношениях в области рыболовства, представители российской и гренландской сторон определили на 2022 год квоты вылова следующих водных биоресурсов: палтус, окунь, треска, пикша. Мероприятие прошло в Копенгагене", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе встречи рассмотрено состояние сырьевых ресурсов Баренцева моря и районов Восточной и Западной Гренландии. Кроме того, стороны обменялись статистическими данными об уловах в исключительной экономической зоне России и рыболовной зоне Гренландии. Были также подтверждены технические меры регулирования промысла и единые переводные коэффициенты рыбной продукции.
Во время консультаций затронуты темы соблюдения правил рыболовства, возможности проведения совместных научно-исследовательских работ в рыболовной зоне Гренландии и обучения молодых гренландских специалистов в профильных вузах Росрыболовства. Стороны также обсудили выполнение в 2021 году положений согласованного протокола договоренностей по вопросам, относящимся к системе спутникового слежения за промысловыми судами, и договорились продлить срок его действия на следующий год.
Отношения России и Гренландии в области рыболовства осуществляются в рамках межправительственного соглашения от 7 марта 1992 года и подтверждают взаимную заинтересованность государств в сохранении и рациональном использовании рыбных ресурсов Баренцева моря и акваторий в рыболовной зоне Восточной и Западной Гренландии, напоминает пресс-служба.
 
ЭкономикаГренландияФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Россия
 
 
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