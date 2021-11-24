https://ria.ru/20211124/putin-1760561825.html

Путин поручил не считать выплаты за классное руководство в средней зарплате

Путин поручил не считать выплаты за классное руководство в средней зарплате - РИА Новости, 24.11.2021

Путин поручил не считать выплаты за классное руководство в средней зарплате

Выплаты по 5 тысяч рублей за классное руководство в школах не должны учитываться в средней зарплате, никаких иных трактовок тут быть не должно, заявил президент РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:52

2021-11-24T16:52

2021-11-24T17:29

общество

владимир путин

сн_образование

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3bf4aadb1b6418653ae336dcd92c7eb9.jpg

СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Выплаты по 5 тысяч рублей за классное руководство в школах не должны учитываться в средней зарплате, никаких иных трактовок тут быть не должно, заявил президент России Владимир Путин."Выплата по 5 тысяч рублей за классное руководство школьным учителям и преподавателям техникумов и колледжей не должна учитываться в определении уровней заработных плат. Это именно дополнительная поддержка, из этого и будем исходить в будущем, и никаких иных трактовок здесь прошу не допускать", - сказал Путин на совещании с правительством.

https://ria.ru/20211001/uchitelya-1752600166.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, сн_образование, социальный навигатор