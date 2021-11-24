https://ria.ru/20211124/putin-1760561825.html
Путин поручил не считать выплаты за классное руководство в средней зарплате
Путин поручил не считать выплаты за классное руководство в средней зарплате - РИА Новости, 24.11.2021
Путин поручил не считать выплаты за классное руководство в средней зарплате
Выплаты по 5 тысяч рублей за классное руководство в школах не должны учитываться в средней зарплате, никаких иных трактовок тут быть не должно, заявил президент РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:52
2021-11-24T16:52
2021-11-24T17:29
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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Выплаты по 5 тысяч рублей за классное руководство в школах не должны учитываться в средней зарплате, никаких иных трактовок тут быть не должно, заявил президент России Владимир Путин."Выплата по 5 тысяч рублей за классное руководство школьным учителям и преподавателям техникумов и колледжей не должна учитываться в определении уровней заработных плат. Это именно дополнительная поддержка, из этого и будем исходить в будущем, и никаких иных трактовок здесь прошу не допускать", - сказал Путин на совещании с правительством.
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16:52 24.11.2021 (обновлено: 17:29 24.11.2021)
Путин поручил не считать выплаты за классное руководство в средней зарплате
Путин: выплаты за классное руководство не должны учитываться в средней зарплате