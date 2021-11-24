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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20211124/programma-1760575527.html
В Мордовии разработают программу развития культуры и языков
В Мордовии разработают программу развития культуры и языков - РИА Новости, 24.11.2021
В Мордовии разработают программу развития культуры и языков
Своя программа развития культуры и языков должна быть в Мордовии в 2022 году, заявил глава республики Артем Здунов. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:27
2021-11-24T17:27
республика мордовия
общество
республика мордовия
артем здунов
новости культуры
культура
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Своя программа развития культуры и языков должна быть в Мордовии в 2022 году, заявил глава республики Артем Здунов.Глава Мордовии в мае 2021 года поручил начать разработку отдельной госпрограммы, которая позволит на системной основе заниматься развитием национальных языков и культуры. Программа направлена на развитие целостной системы изучения языков, расширение сферы их использования, сохранение и популяризацию культурного наследия."Сохранение этнокультурного многообразия и укрепление единства российской нации – одна из важнейших задач государственной политики. На нас лежит ответственность за сохранение национальных языков, традиций, культуры", - цитирует пресс-служба главы Мордовии слова Здунова на совещании, посвященном обсуждению концепции программы сохранения и развития национальной культуры, государственных языков Мордовии и языков народов республики.Вице-премьер Мордовии Галина Лотванова рассказала об основных положениях проекта программы, в которые по итогам обсуждения будут внесены необходимые дополнения. Так, председатель межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Юрий Мишанин предложил отдельное внимание уделить представлению мордовских языков в интернете, в том числе предусмотреть создание электронного корпуса языков, электронных систем проверки правописания и перевода.Глава республики поставил задачу принять программу до конца 2021 года, максимально проработав спектр ее целевой аудитории. "Все должны гармонично влиться в эту программу: общественные институты, правительство, университет, наука, молодежь – каждый должен увидеть себя в этой работе. В 2022 году в Мордовии должна быть своя программа развития культуры и языков", - подчеркнул Здунов.Отмечается, что серьезной поддержкой в этой работе должно стать привлечение грантовых средств некоммерческими организациями в сфере культуры.Также на совещании обсудили концепцию этнокультурного брендирования территорий Мордовии. "Эта работа направлена на повышение узнаваемости региона, на привлечение туристов и инвесторов, на увеличение деловой и социально-экономической активности муниципальных образований в связи с увеличением туристского потока", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20211122/kompleks-1760187507.html
https://ria.ru/20211116/mordoviya-1759315793.html
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общество, республика мордовия, артем здунов, новости культуры, культура
17:27 24.11.2021
 
В Мордовии разработают программу развития культуры и языков

В Мордовии разработают программу развития культуры и языков к 2022 году

© РИА Новости / Алексей КуденкоСаранск
Саранск - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Своя программа развития культуры и языков должна быть в Мордовии в 2022 году, заявил глава республики Артем Здунов.
Глава Мордовии в мае 2021 года поручил начать разработку отдельной госпрограммы, которая позволит на системной основе заниматься развитием национальных языков и культуры. Программа направлена на развитие целостной системы изучения языков, расширение сферы их использования, сохранение и популяризацию культурного наследия.
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"Сохранение этнокультурного многообразия и укрепление единства российской нации – одна из важнейших задач государственной политики. На нас лежит ответственность за сохранение национальных языков, традиций, культуры", - цитирует пресс-служба главы Мордовии слова Здунова на совещании, посвященном обсуждению концепции программы сохранения и развития национальной культуры, государственных языков Мордовии и языков народов республики.
Вице-премьер Мордовии Галина Лотванова рассказала об основных положениях проекта программы, в которые по итогам обсуждения будут внесены необходимые дополнения. Так, председатель межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Юрий Мишанин предложил отдельное внимание уделить представлению мордовских языков в интернете, в том числе предусмотреть создание электронного корпуса языков, электронных систем проверки правописания и перевода.
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Глава республики поставил задачу принять программу до конца 2021 года, максимально проработав спектр ее целевой аудитории. "Все должны гармонично влиться в эту программу: общественные институты, правительство, университет, наука, молодежь – каждый должен увидеть себя в этой работе. В 2022 году в Мордовии должна быть своя программа развития культуры и языков", - подчеркнул Здунов.
Отмечается, что серьезной поддержкой в этой работе должно стать привлечение грантовых средств некоммерческими организациями в сфере культуры.
Также на совещании обсудили концепцию этнокультурного брендирования территорий Мордовии. "Эта работа направлена на повышение узнаваемости региона, на привлечение туристов и инвесторов, на увеличение деловой и социально-экономической активности муниципальных образований в связи с увеличением туристского потока", - подчеркивается в сообщении.
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Республика МордовияОбществоРеспублика МордовияАртем ЗдуновНовости культурыКультура
 
 
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