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Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве достигли десяти баллов - РИА Новости, 24.11.2021
Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве в среду к 17:00 достигли максимальных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:30
2021-11-24T17:30
общество
москва
авто
новый арбат
яндекс
россия
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пробки в Москве в среду к 17:00 достигли максимальных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".По прогнозу сервиса, десятибалльные пробки продержатся в столице до 19:00, а к 20:00 дорожная ситуация будет оцениваться в 9 баллов. Немного разгрузится - до 7 баллов - лишь к 21:00.Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках практически сомкнулось Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней сторонах, наибольшие затруднения на юго-востоке, северо-западе.Серьёзные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Устьинской, Серебрянической, Кремлевской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Яузского до Никитского бульвара, а также на улице Большая Лубянка, Большая Ордынка, Новый Арбат, Тверская.Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на западе, северо-западе и востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД на северо-востоке, юго-востоке.Заторы отмечаются на вылетных магистралях - на Алтуфьевском, Варшавском, Ленинградском, Щелковском шоссе.
https://ria.ru/20211124/sumerki-1760446074.html
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москва
новый арбат
россия
садовое кольцо (москва)
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общество, москва, авто, новый арбат, яндекс, россия, садовое кольцо (москва)
17:30 24.11.2021
 
Пробки в Москве достигли десяти баллов

"Яндекс": пробки в Москве вечером в среду достигли десяти баллов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПробки в Москве
Пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пробки в Москве в среду к 17:00 достигли максимальных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
По прогнозу сервиса, десятибалльные пробки продержатся в столице до 19:00, а к 20:00 дорожная ситуация будет оцениваться в 9 баллов. Немного разгрузится - до 7 баллов - лишь к 21:00.
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Эксперт дал совет, как управлять автомобилем в сумерках
Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках практически сомкнулось Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней сторонах, наибольшие затруднения на юго-востоке, северо-западе.
Серьёзные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Устьинской, Серебрянической, Кремлевской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Яузского до Никитского бульвара, а также на улице Большая Лубянка, Большая Ордынка, Новый Арбат, Тверская.
Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на западе, северо-западе и востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД на северо-востоке, юго-востоке.
Заторы отмечаются на вылетных магистралях - на Алтуфьевском, Варшавском, Ленинградском, Щелковском шоссе.
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