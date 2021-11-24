https://ria.ru/20211124/probki-1760576290.html

Пробки в Москве достигли десяти баллов

Пробки в Москве достигли десяти баллов - РИА Новости, 24.11.2021

Пробки в Москве достигли десяти баллов

Пробки в Москве в среду к 17:00 достигли максимальных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T17:30

2021-11-24T17:30

2021-11-24T17:30

общество

москва

авто

новый арбат

яндекс

россия

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пробки в Москве в среду к 17:00 достигли максимальных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".По прогнозу сервиса, десятибалльные пробки продержатся в столице до 19:00, а к 20:00 дорожная ситуация будет оцениваться в 9 баллов. Немного разгрузится - до 7 баллов - лишь к 21:00.Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках практически сомкнулось Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней сторонах, наибольшие затруднения на юго-востоке, северо-западе.Серьёзные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Устьинской, Серебрянической, Кремлевской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Яузского до Никитского бульвара, а также на улице Большая Лубянка, Большая Ордынка, Новый Арбат, Тверская.Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на западе, северо-западе и востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД на северо-востоке, юго-востоке.Заторы отмечаются на вылетных магистралях - на Алтуфьевском, Варшавском, Ленинградском, Щелковском шоссе.

https://ria.ru/20211124/sumerki-1760446074.html

https://ria.ru/20211110/skorost-1758407854.html

москва

новый арбат

россия

садовое кольцо (москва)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, авто, новый арбат, яндекс, россия, садовое кольцо (москва)