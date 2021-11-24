https://ria.ru/20211124/prestupnost-1760494035.html

В Минпросвещения рассказали о снижении подростковой преступности

В Минпросвещения рассказали о снижении подростковой преступности - РИА Новости, 24.11.2021

В Минпросвещения рассказали о снижении подростковой преступности

Стабильное снижение динамики подростковой преступности фиксируется в последнее время в России, сообщила директор департамента государственной политики в сфере... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:35

2021-11-24T12:35

2021-11-24T12:35

общество

подростки

дети

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

госдума рф

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Стабильное снижение динамики подростковой преступности фиксируется в последнее время в России, сообщила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская на парламентских слушаниях в Госдуме."Совместно с нашими коллегами из МВД мы фиксируем стабильную динамику снижения подростковой преступности в целом по Российской Федерации, но прекрасно осознаём те риски, современного детства, которые существуют", - сказала она.По словам Фальковской, всю эту работу Минпросвещения будет консолидированно продолжать с другими ведомствами.

https://ria.ru/20211025/narkotiki-1755863837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, подростки, дети, министерство внутренних дел рф (мвд россии), госдума рф, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия