https://ria.ru/20211124/prestupnost-1760494035.html
В Минпросвещения рассказали о снижении подростковой преступности
В Минпросвещения рассказали о снижении подростковой преступности - РИА Новости, 24.11.2021
В Минпросвещения рассказали о снижении подростковой преступности
Стабильное снижение динамики подростковой преступности фиксируется в последнее время в России, сообщила директор департамента государственной политики в сфере... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:35
2021-11-24T12:35
2021-11-24T12:35
общество
подростки
дети
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
госдума рф
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102935/86/1029358641_0:110:4929:2882_1920x0_80_0_0_e077d9d93a43313dff7ef3f188405bd8.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Стабильное снижение динамики подростковой преступности фиксируется в последнее время в России, сообщила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская на парламентских слушаниях в Госдуме."Совместно с нашими коллегами из МВД мы фиксируем стабильную динамику снижения подростковой преступности в целом по Российской Федерации, но прекрасно осознаём те риски, современного детства, которые существуют", - сказала она.По словам Фальковской, всю эту работу Минпросвещения будет консолидированно продолжать с другими ведомствами.
https://ria.ru/20211025/narkotiki-1755863837.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102935/86/1029358641_264:0:4637:3280_1920x0_80_0_0_05e79b67f98166d0bd1c815d6370608b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, подростки, дети, министерство внутренних дел рф (мвд россии), госдума рф, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия
В Минпросвещения рассказали о снижении подростковой преступности
Фальковская: подростковая преступность в России в последнее время снижается