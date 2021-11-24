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В Минпросвещения рассказали о снижении подростковой преступности
В Минпросвещения рассказали о снижении подростковой преступности - РИА Новости, 24.11.2021
В Минпросвещения рассказали о снижении подростковой преступности
Стабильное снижение динамики подростковой преступности фиксируется в последнее время в России, сообщила директор департамента государственной политики в сфере... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:35
2021-11-24T12:35
общество
подростки
дети
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
госдума рф
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Стабильное снижение динамики подростковой преступности фиксируется в последнее время в России, сообщила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская на парламентских слушаниях в Госдуме."Совместно с нашими коллегами из МВД мы фиксируем стабильную динамику снижения подростковой преступности в целом по Российской Федерации, но прекрасно осознаём те риски, современного детства, которые существуют", - сказала она.По словам Фальковской, всю эту работу Минпросвещения будет консолидированно продолжать с другими ведомствами.
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общество, подростки, дети, министерство внутренних дел рф (мвд россии), госдума рф, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия
12:35 24.11.2021
 
В Минпросвещения рассказали о снижении подростковой преступности

Фальковская: подростковая преступность в России в последнее время снижается

© РИА Новости / Владимир Трефилов Начальник отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России Лариса Фальковская
Начальник отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России Лариса Фальковская - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Стабильное снижение динамики подростковой преступности фиксируется в последнее время в России, сообщила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская на парламентских слушаниях в Госдуме.
"Совместно с нашими коллегами из МВД мы фиксируем стабильную динамику снижения подростковой преступности в целом по Российской Федерации, но прекрасно осознаём те риски, современного детства, которые существуют", - сказала она.
По словам Фальковской, всю эту работу Минпросвещения будет консолидированно продолжать с другими ведомствами.
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ОбществоПодросткиДетиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Госдума РФМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Россия
 
 
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