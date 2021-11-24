https://ria.ru/20211124/prepodavatel-1760486226.html

Лектор РАНХиГС не смог оспорить увольнение за отрицание Холокоста

Лектор РАНХиГС не смог оспорить увольнение за отрицание Холокоста - РИА Новости, 24.11.2021

Лектор РАНХиГС не смог оспорить увольнение за отрицание Холокоста

Калининский районный суд отклонил иск преподавателя Владимира Матвеева к РАНХиГС о восстановлении в должности, сообщили в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:57

2021-11-24T11:57

2021-11-24T11:57

санкт-петербург

владимир матвеев

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Калининский районный суд отклонил иск преподавателя Владимира Матвеева к РАНХиГС о восстановлении в должности, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.Зимой этого года Матвеева уволили из вуза после того, как он заявил студентам, что "Холокост - это миф", и усомнился в массовом уничтожении нацистами и других этнических групп. Позже он повторил это мнение на лекции для преподавателей Ленобласти."Матвеев просил о признании незаконным и отмене приказа о прекращении трудового договора, восстановлении на работе, взыскании заработной платы. Суд Матвееву отказал", - говорится в релизе.На заседании замдиректора Северо-Западного института управления РАНХиГС Евгений Китин пояснил, что в вузе были шокированы высказываниями Матвеева и сочли их недопустимыми.Свидетель (имя и должность не раскрываются) пояснила суду, что на заседании Совета по этике участники просматривали 6-минутный отрывок с лекции. На слайдах было в числе прочего указано, что "Холокост - миф", а часть содержала антисемитские высказывания."Решением Совета сделаны выводы о том, что в доступных для оценки, далеко не полных материалах выступления Матвеева имеются признаки: выхода за рамки профессиональной этики, выражающиеся в чтении лекции по исторической тематике без достаточной подготовки; сознательной необоснованной переоценки количества жертв геноцида; антисемитизма и национализма", - отмечается в сообщении.Матвеев со своей стороны указал, что не видит оснований для его увольнения и не считает поступок аморальным. Судя по релизу, он уже обжаловал решение суда в апелляционном порядке.

https://ria.ru/20211011/blokadniki-1754030509.html

https://ria.ru/20210929/kholokost-1752323015.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, владимир матвеев, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)