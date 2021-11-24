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Лектор РАНХиГС не смог оспорить увольнение за отрицание Холокоста
Лектор РАНХиГС не смог оспорить увольнение за отрицание Холокоста - РИА Новости, 24.11.2021
Лектор РАНХиГС не смог оспорить увольнение за отрицание Холокоста
Калининский районный суд отклонил иск преподавателя Владимира Матвеева к РАНХиГС о восстановлении в должности, сообщили в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:57
2021-11-24T11:57
санкт-петербург
владимир матвеев
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Калининский районный суд отклонил иск преподавателя Владимира Матвеева к РАНХиГС о восстановлении в должности, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.Зимой этого года Матвеева уволили из вуза после того, как он заявил студентам, что "Холокост - это миф", и усомнился в массовом уничтожении нацистами и других этнических групп. Позже он повторил это мнение на лекции для преподавателей Ленобласти."Матвеев просил о признании незаконным и отмене приказа о прекращении трудового договора, восстановлении на работе, взыскании заработной платы. Суд Матвееву отказал", - говорится в релизе.На заседании замдиректора Северо-Западного института управления РАНХиГС Евгений Китин пояснил, что в вузе были шокированы высказываниями Матвеева и сочли их недопустимыми.Свидетель (имя и должность не раскрываются) пояснила суду, что на заседании Совета по этике участники просматривали 6-минутный отрывок с лекции. На слайдах было в числе прочего указано, что "Холокост - миф", а часть содержала антисемитские высказывания."Решением Совета сделаны выводы о том, что в доступных для оценки, далеко не полных материалах выступления Матвеева имеются признаки: выхода за рамки профессиональной этики, выражающиеся в чтении лекции по исторической тематике без достаточной подготовки; сознательной необоснованной переоценки количества жертв геноцида; антисемитизма и национализма", - отмечается в сообщении.Матвеев со своей стороны указал, что не видит оснований для его увольнения и не считает поступок аморальным. Судя по релизу, он уже обжаловал решение суда в апелляционном порядке.
https://ria.ru/20211011/blokadniki-1754030509.html
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санкт-петербург, владимир матвеев, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
11:57 24.11.2021
 
Лектор РАНХиГС не смог оспорить увольнение за отрицание Холокоста

Суд отклонил иск уволенного за отрицание Холокоста лектора о восстановлении в должности

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип РАНХиГС
Логотип РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Калининский районный суд отклонил иск преподавателя Владимира Матвеева к РАНХиГС о восстановлении в должности, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Зимой этого года Матвеева уволили из вуза после того, как он заявил студентам, что "Холокост - это миф", и усомнился в массовом уничтожении нацистами и других этнических групп. Позже он повторил это мнение на лекции для преподавателей Ленобласти.
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"Матвеев просил о признании незаконным и отмене приказа о прекращении трудового договора, восстановлении на работе, взыскании заработной платы. Суд Матвееву отказал", - говорится в релизе.
На заседании замдиректора Северо-Западного института управления РАНХиГС Евгений Китин пояснил, что в вузе были шокированы высказываниями Матвеева и сочли их недопустимыми.
Свидетель (имя и должность не раскрываются) пояснила суду, что на заседании Совета по этике участники просматривали 6-минутный отрывок с лекции. На слайдах было в числе прочего указано, что "Холокост - миф", а часть содержала антисемитские высказывания.
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"Решением Совета сделаны выводы о том, что в доступных для оценки, далеко не полных материалах выступления Матвеева имеются признаки: выхода за рамки профессиональной этики, выражающиеся в чтении лекции по исторической тематике без достаточной подготовки; сознательной необоснованной переоценки количества жертв геноцида; антисемитизма и национализма", - отмечается в сообщении.
Матвеев со своей стороны указал, что не видит оснований для его увольнения и не считает поступок аморальным. Судя по релизу, он уже обжаловал решение суда в апелляционном порядке.
 
Санкт-ПетербургВладимир МатвеевРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
 
 
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