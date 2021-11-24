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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211124/popova-1760544298.html
Попова поддержала врачей, написавших письмо антипрививочникам
Попова поддержала врачей, написавших письмо антипрививочникам - РИА Новости, 24.11.2021
Попова поддержала врачей, написавших письмо антипрививочникам
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила РИА Новости, что поддерживает врачей, которые написали открытое письмо известным противникам вакцинации от... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:54
2021-11-24T16:03
распространение коронавируса
общество
госдума рф
здоровье - общество
анна попова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила РИА Новости, что поддерживает врачей, которые написали открытое письмо известным противникам вакцинации от коронавируса, отметив, что поддержала бы любую инициативу, которая поможет убедить россиян, что прививка - это спасение от болезни."Я бы поддержала любую инициативу, которая поможет убедить россиян в том, что прививка - это спасение от болезни. Конечно же, своих коллег, которые героически трудятся, я, безусловно, поддерживаю",- сказала Попова.Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.Письмо подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране - чуть выше 50%, и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы вакцинации.
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общество, госдума рф, здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии
15:54 24.11.2021 (обновлено: 16:03 24.11.2021)
 
Попова поддержала врачей, написавших письмо антипрививочникам

Попова поддержала врачей, написавших открытое письмо известным антипрививочникам

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила РИА Новости, что поддерживает врачей, которые написали открытое письмо известным противникам вакцинации от коронавируса, отметив, что поддержала бы любую инициативу, которая поможет убедить россиян, что прививка - это спасение от болезни.
"Я бы поддержала любую инициативу, которая поможет убедить россиян в том, что прививка - это спасение от болезни. Конечно же, своих коллег, которые героически трудятся, я, безусловно, поддерживаю",- сказала Попова.
Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.
Письмо подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране - чуть выше 50%, и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы вакцинации.
 
Распространение коронавирусаОбществоГосдума РФЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирус в России
 
 
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