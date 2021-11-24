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Власти Подмосковья поддержали письмо врачей антиваксерам
Власти Подмосковья поддержали письмо врачей антиваксерам - РИА Новости, 24.11.2021
Власти Подмосковья поддержали письмо врачей антиваксерам
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поддержал письмо врачей к антиваксерам, где тем предложили пройти по "красным зонам" больниц, по его... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:08
2021-11-24T14:10
новости подмосковья
общество
московская областная дума
здоровье - общество
игорь брынцалов
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поддержал письмо врачей к антиваксерам, где тем предложили пройти по "красным зонам" больниц, по его мнению, страдания людей могут помочь переубедить противников вакцинации.Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе."Сегодня, к сожалению, очень много тех, кто сознательно и несознательно спекулирует на теме вакцинации, пытается заработать политические очки. Не верьте слухам и теориям заговора, послушайте профессионалов, которые уже два года спасают жизни людей. Они говорят, что вакцина - это единственный надёжный способ защитить своё здоровье и остановить пандемию", - написал Брынцалов в социальных сетях.Письмо подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране чуть выше 50% и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы вакцинации.
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"Это недопустимое явление" – врачи о позиции противников вакцинации от COVID-19
Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19. Послание адресовано в том числе лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.
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общество, московская областная дума, здоровье - общество, игорь брынцалов, коронавирус в россии
12:08 24.11.2021 (обновлено: 14:10 24.11.2021)
 

Власти Подмосковья поддержали письмо врачей антиваксерам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поддержал письмо врачей к антиваксерам, где тем предложили пройти по "красным зонам" больниц, по его мнению, страдания людей могут помочь переубедить противников вакцинации.
Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.
"Сегодня, к сожалению, очень много тех, кто сознательно и несознательно спекулирует на теме вакцинации, пытается заработать политические очки. Не верьте слухам и теориям заговора, послушайте профессионалов, которые уже два года спасают жизни людей. Они говорят, что вакцина - это единственный надёжный способ защитить своё здоровье и остановить пандемию", - написал Брынцалов в социальных сетях.
Письмо подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране чуть выше 50% и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы вакцинации.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
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