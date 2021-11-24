https://ria.ru/20211124/peterburg-1760609423.html

Источник сообщил о задержании бизнесмена Ебралидзе в Петербурге

Источник сообщил о задержании бизнесмена Ебралидзе в Петербурге - РИА Новости, 24.11.2021

Источник сообщил о задержании бизнесмена Ебралидзе в Петербурге

Известного предпринимателя и мецената Александра Ебралидзе задержали в Санкт-Петербурге в рамках расследования дела о растрате, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T20:20

2021-11-24T20:20

2021-11-24T20:20

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санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Известного предпринимателя и мецената Александра Ебралидзе задержали в Санкт-Петербурге в рамках расследования дела о растрате, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Предприниматель задержан в рамках дела по статье 160 УК РФ (Присвоение или растрата)", - сказал собеседник агентства.Как сообщают местные СМИ, дело было возбуждено после пропажи около 3 миллиардов рублей из кассы "Констанс Банка" в 2016 году, основным владельцем которого был Ебралидзе. После проверки лицензия банка была отозвана. В СМИ сообщали, что бизнесмен подписал заявление о привлечении неизвестных злоумышленников к уголовной ответственности.Ебралидзе известен как основатель компании "Талион", занимался переоборудованием зданий в центре Петербурга. Также основал и возглавил "Всемирный конгресс народов Грузии", объединяющий грузин, проживающих за пределами исторической родины. В 2009 году на Международной конференции народов Грузии в Сочи он заявил о намерении участвовать в выборах президента Грузии. Кроме того, Ебралидзе стал одним из трех учредителей Санкт-Петербургской юридической академии.Является спонсором гуманитарных проектов, в частности установки в центре Петербурга памятника герою Отечественной войны 1812 года князю Петру Багратиону. В 2006 году Ебралидзе подарил Государственному Эрмитажу две уникальные работы русских резчиков первой четверти XIX века.

https://ria.ru/20211109/rynki-1758249808.html

https://ria.ru/20211008/biznesmen-1753696783.html

санкт-петербург

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2021

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происшествия, санкт-петербург, россия