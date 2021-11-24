https://ria.ru/20211124/peterburg-1760543612.html

Суд оставил в силе перевод вдовы рэпера Картрайта под домашний арест

Суд оставил в силе перевод вдовы рэпера Картрайта под домашний арест - РИА Новости, 24.11.2021

Суд оставил в силе перевод вдовы рэпера Картрайта под домашний арест

Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Санкт-Петербургского городского суда о домашнем аресте обвиняемой в убийстве своего супруга... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:52

2021-11-24T15:52

2021-11-24T15:52

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербургский городской суд

энди картрайт

марина кохал

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Санкт-Петербургского городского суда о домашнем аресте обвиняемой в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко - наст. имя) Марины Кохал, сообщил журналистам ее адвокат Сергей Лукьянов."Второй апелляционный суд пересмотрел по представлению прокурора и жалобе представителя потерпевшей постановление Санкт-Петербургского городского суда от 27.10.2021 об избрании в отношении Кохал М. С. меры пресечения в виде домашнего ареста. Данное постановление оставлено без изменения, домашний арест сохранен", - сообщил Лукьянов.Кохал, находившейся под арестом с июля 2020 года, Санкт-Петербургский городской суд смягчил меру пресечения в конце октября, отметив, что "следствие приняло затяжной характер". Представитель потерпевшей стороны и прокуратура подали жалобу на это решение.Кохал задержали 31 июля 2020 года: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. По данным СК РФ, она убила рэпера в ходе конфликта, расфасовав расчлененное тело. Кохал утверждает, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал.Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, рэпера, возможно, начали расчленять, когда он еще был жив, а причиной смерти могла стать гипоксия.

https://ria.ru/20211111/kartrayt-1758547266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербургский городской суд, энди картрайт, марина кохал