Суд оставил в силе перевод вдовы рэпера Картрайта под домашний арест
Суд Петербурга оставил в силе решение о переводе вдовы рэпера Картрайта под домашний арест
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Санкт-Петербургского городского суда о домашнем аресте обвиняемой в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко - наст. имя) Марины Кохал, сообщил журналистам ее адвокат Сергей Лукьянов.
"Второй апелляционный суд пересмотрел по представлению прокурора и жалобе представителя потерпевшей постановление Санкт-Петербургского городского суда от 27.10.2021 об избрании в отношении Кохал М. С. меры пресечения в виде домашнего ареста. Данное постановление оставлено без изменения, домашний арест сохранен", - сообщил Лукьянов.
Кохал, находившейся под арестом с июля 2020 года, Санкт-Петербургский городской суд смягчил меру пресечения в конце октября, отметив, что "следствие приняло затяжной характер". Представитель потерпевшей стороны и прокуратура подали жалобу на это решение.
Кохал задержали 31 июля 2020 года: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. По данным СК РФ, она убила рэпера в ходе конфликта, расфасовав расчлененное тело. Кохал утверждает, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, рэпера, возможно, начали расчленять, когда он еще был жив, а причиной смерти могла стать гипоксия.