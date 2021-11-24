https://ria.ru/20211124/peterburg-1760490744.html
В Санкт-Петербурге проверяют данные о падении женщины в шахту лифта
В Санкт-Петербурге проверяют данные о падении женщины в шахту лифта - РИА Новости, 24.11.2021
В Санкт-Петербурге проверяют данные о падении женщины в шахту лифта
В Санкт-Петербурге женщина упала в лифтовую шахту в ТЦ, сообщили в прокуратуре. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:19
2021-11-24T12:19
2021-11-24T20:59
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге женщина упала в лифтовую шахту в ТЦ, сообщили в прокуратуре."Прокуратура Фрунзенского района проводит проверку по сообщениям о падении женщины в шахту лифта в торговом центре", — рассказали в ведомстве, уточнив, что инцидент произошел на улице Бухарестская, 30.По этому адресу находится ТРК "Континент". В администрации торгово-развлекательного комплекса сказали РИА Новости, что не комментируют информацию о происшествии. Как писали местные СМИ, женщина провалилась в шахту накануне вечером и провела там всю ночь, ее госпитализировали.
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происшествия, санкт-петербург
12:19 24.11.2021 (обновлено: 20:59 24.11.2021)
В Санкт-Петербурге проверяют данные о падении женщины в шахту лифта
Прокуратура Петербурга проверяет данные о падении женщины в шахту лифта в торговом центре
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости.
В Санкт-Петербурге
женщина упала в лифтовую шахту в ТЦ, сообщили в прокуратуре.
"Прокуратура Фрунзенского района проводит проверку по сообщениям о падении женщины в шахту лифта в торговом центре", — рассказали в ведомстве, уточнив, что инцидент произошел на улице Бухарестская, 30.
По этому адресу находится ТРК "Континент". В администрации торгово-развлекательного комплекса сказали РИА Новости, что не комментируют информацию о происшествии.
Как писали местные СМИ, женщина провалилась в шахту накануне вечером и провела там всю ночь, ее госпитализировали.