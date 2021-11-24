https://ria.ru/20211124/peterburg-1760490744.html

В Санкт-Петербурге проверяют данные о падении женщины в шахту лифта

В Санкт-Петербурге проверяют данные о падении женщины в шахту лифта - РИА Новости, 24.11.2021

В Санкт-Петербурге проверяют данные о падении женщины в шахту лифта

В Санкт-Петербурге женщина упала в лифтовую шахту в ТЦ, сообщили в прокуратуре. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:19

2021-11-24T12:19

2021-11-24T20:59

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге женщина упала в лифтовую шахту в ТЦ, сообщили в прокуратуре."Прокуратура Фрунзенского района проводит проверку по сообщениям о падении женщины в шахту лифта в торговом центре", — рассказали в ведомстве, уточнив, что инцидент произошел на улице Бухарестская, 30.По этому адресу находится ТРК "Континент". В администрации торгово-развлекательного комплекса сказали РИА Новости, что не комментируют информацию о происшествии. Как писали местные СМИ, женщина провалилась в шахту накануне вечером и провела там всю ночь, ее госпитализировали.

https://ria.ru/20211023/lift-1755973718.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург