https://ria.ru/20211124/peskov-1760497321.html

В Кремле прокомментировали письмо врачей к антипрививочникам

В Кремле прокомментировали письмо врачей к антипрививочникам - РИА Новости, 24.11.2021

В Кремле прокомментировали письмо врачей к антипрививочникам

В Кремле в курсе инициативы врачей пригласить антипрививочников в "красную зону" для больных коронавирусом, оценивают очень положительно, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:48

2021-11-24T12:48

2021-11-24T14:09

общество

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дмитрий песков

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Кремле в курсе инициативы врачей пригласить антипрививочников в "красную зону" для больных коронавирусом, оценивают очень положительно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В курсе, оцениваем очень положительно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле письмо врачей к антипрививочникам и как его оценивают.При этом он отметил, что в плане таких настроений Россия не отличается от других стран мира."По-прежнему остается, слава богу, не широкий, скорее, ограниченный круг людей, который пессимистически относится к вакцинам. Есть круг людей, которые за взятки, нарушая закон, покупают поддельные сертификаты о вакцинации, что является преступлением. И во всем мире это определенный фиксированный круг людей. Вот именно к таким людям и обращен призыв наших героев-врачей, тех врачей, которые уже два года борются с ковидом, спасают наши жизни", - сказал Песков.Он отметил, что антипрививочников не так много, но все равно такая прослойка людей есть."Можно надеяться, что авторитет тех людей, которые подписали обращение, непререкаемый авторитет, что он поможет хотя бы кому-то из этих людей изменить свою точку зрения", - добавил он.Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.Письмо подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране чуть выше 50% и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы вакцинации.

https://ria.ru/20211124/podderzhka-1760488672.html

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"Это недопустимое явление" – врачи о позиции противников вакцинации от COVID-19 Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19. Послание адресовано в том числе лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе. 2021-11-24T12:48 true PT1M22S

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