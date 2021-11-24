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Мануэл Омень: сотрудничество Анголы и РФ по космосу не зависит от санкций
Мануэл Омень: сотрудничество Анголы и РФ по космосу не зависит от санкций - РИА Новости, 24.11.2021
Мануэл Омень: сотрудничество Анголы и РФ по космосу не зависит от санкций
Министр телекоммуникаций и информационных технологий Анголы Мануэл Омень рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Виктору Максимычеву о графике работ по... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T10:00
2021-11-24T10:00
технологии
интервью
ангола
луанда
россия
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Министр телекоммуникаций и информационных технологий Анголы Мануэл Омень рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Виктору Максимычеву о графике работ по запуску спутника Angosat-2, о планах в случае неудачи проекта, объяснил, могут ли санкции Запада сказаться на российско-ангольском сотрудничестве в космосе, обрисовал перспективы работы российских сотовых операторов в стране, а также поделился мнением Луанды о возможности регулирования интернета.– Господин министр, запуск ангольского спутника связи Angosat-2 будет проведен в середине 2022 года. До этого сообщалось о сроках пуска во втором квартале 2022 года. Есть ли какие-нибудь проблемы, которые могут вызвать очередной перенос сроков запуска?– Для ангольского правительства всегда было важным, что запуск спутника Angosat-2 будет произведен в течение 2022 года. Конечно, при создании спутника всегда встречаемся с какими-то вызовами, проблемами. Потому что при строительстве спутника используются как компоненты, которые производятся внутри России, так и компоненты, которые Россия закупает за рубежом. И всегда при временной оценке проекта необходимо предполагать или предвидеть некие обстоятельства, не зависящие от нас. Первое из них – это пандемия COVID. Пандемия привела к тому, что ангольские специалисты не могли свободно приезжать в Россию, а российские специалисты – в Анголу или третьи страны, задействованные в создании спутника. Но несмотря на эти трудности, которые никто из нас не мог предвидеть, график создания спутника не был скомпрометирован и продолжает быть актуальным. Нет ничего необычного в распределении по месяцам, по графикам работ. Первое полугодие 2022 года должно быть решающим для реализации проекта. Многое покажут работы, которые будут производиться в это время. Мы ожидаем, что никакое другое обстоятельство не помешает нашим специалистам, которые очень активно работают, выполнить предусмотренные требования.– Что будет в случае неудачи с запуском Angosat-2?– Прежде всего надо сказать, что ангольское правительство верит в успех проекта. Ну а то, что касается каких-то проблем в инженерной части, их никогда нельзя исключать, потому что есть какие-то трудности инженерные, которые мы можем предвидеть, а есть те, которые – нет.– Россия будет строить новый? Или рассматриваются другие варианты?– Контракт по спутнику носит, в том числе, и конфиденциальный характер. Есть некоторые положения, которые не предусматривают разглашения. Этот вопрос их затрагивает.– Могут ли санкции Запада негативно отразиться на сотрудничестве Анголы и России в космической сфере, в частности – на перспективах запуска спутников связи? Может ли Ангола из-за этого отказаться от взаимодействия с РФ в этой сфере?– Для того, чтобы ответить на вопрос, нужно начать издалека. Обратимся к истории. Так же, как и любой человек, страна не живет без своего прошлого, без своей биографии. А если мы посмотрим на исторические связи наших двух стран, то мы увидим, что они всегда были очень тесными. Поэтому решение о сотрудничестве с Россией, нашим партнером, в проекте Angosat-2 показывает отношение Анголы к России, показывает веру в российскую науку, специалистов. Если говорить с точки зрения двухстороннего сотрудничества, мы ни в коем случае не ставим под сомнение развитие наших отношений, несмотря на все проблемы, которые могут возникнуть из-за санкций, в том числе.– Есть ли перспективы выхода российских сотовых операторов, операторов связи на ангольский рынок?– Конечно, есть такие перспективы. Надо отметить, что в Анголе объявляются открытые тендеры на участие в различных проектах. В частности, Angola Telecom заявила об открытии тендера, и российские предприятия, как и любые другие компании, могут принять участие. Кто предложит наилучшие условия, тот побеждает в тендерах. Ну а если говорить про наше сотрудничество в области телекоммуникаций, то оно также имеет свою историю. Многое в инфраструктуре Анголы в области связи, телекоммуникаций было создано с помощью России. Поэтому да, такое сотрудничество возможно.– Ведутся ли уже с кем-то переговоры?– Мы как государственная структура не можем знать подробно, что происходит между частными предпринимателями. Но по той информации, которая у нас есть, да, есть некие контакты, заявления некоторых российских компаний, которые ведут переговоры с ангольскими компаниями о сотрудничестве в области коммуникационных технологий и телекоммуникаций.– Как Ангола относится к идее о необходимости регулирования интернета, особенно социальных сетей? Как вы расцениваете потенциальные риски, в том числе экстремизма, исходящие от них?– Ангола – это страна, которая либерализировала доступ к телекоммуникациям. Но, как и любая другая страна, Ангола имеет законы, ограничивающие определенные действия в киберпространстве. Ангола, будучи членом международных организаций, придерживается того мнения, что интернет должен быть нейтральным. Нет никакого специфического проекта по тому, чтобы "завинтить гайки" или закрыть какой-то ресурс. В Анголе есть все необходимые законы, законодательные акты, которые ограничивают доступ к персональным данным, заставляют людей использовать киберпространство в легальных целях. Любая экстремистская деятельность, если мы о ней узнаем, будет прекращена, у нас есть механизмы, чтобы ее пресечь.– Есть ли у Анголы опыт блокировки каких-то крупных ресурсов?– Официально, нет. Официально правительство не принимало таких решений.
https://ria.ru/20211008/angosat-2-1753622217.html
https://ria.ru/20211115/angola-1759074354.html
https://ria.ru/20211115/posol-1759073737.html
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технологии, интервью, ангола, луанда, россия
10:00 24.11.2021
 

Мануэл Омень: сотрудничество Анголы и РФ по космосу не зависит от санкций

© Фото : Предоставлено посольством Анголы в РФМинистр телекоммуникаций и информационных технологий Анголы Мануэл Омень
Министр телекоммуникаций и информационных технологий Анголы Мануэл Омень - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : Предоставлено посольством Анголы в РФ
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Министр телекоммуникаций и информационных технологий Анголы Мануэл Омень рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Виктору Максимычеву о графике работ по запуску спутника Angosat-2, о планах в случае неудачи проекта, объяснил, могут ли санкции Запада сказаться на российско-ангольском сотрудничестве в космосе, обрисовал перспективы работы российских сотовых операторов в стране, а также поделился мнением Луанды о возможности регулирования интернета.
– Господин министр, запуск ангольского спутника связи Angosat-2 будет проведен в середине 2022 года. До этого сообщалось о сроках пуска во втором квартале 2022 года. Есть ли какие-нибудь проблемы, которые могут вызвать очередной перенос сроков запуска?
– Для ангольского правительства всегда было важным, что запуск спутника Angosat-2 будет произведен в течение 2022 года. Конечно, при создании спутника всегда встречаемся с какими-то вызовами, проблемами. Потому что при строительстве спутника используются как компоненты, которые производятся внутри России, так и компоненты, которые Россия закупает за рубежом. И всегда при временной оценке проекта необходимо предполагать или предвидеть некие обстоятельства, не зависящие от нас. Первое из них – это пандемия COVID. Пандемия привела к тому, что ангольские специалисты не могли свободно приезжать в Россию, а российские специалисты – в Анголу или третьи страны, задействованные в создании спутника. Но несмотря на эти трудности, которые никто из нас не мог предвидеть, график создания спутника не был скомпрометирован и продолжает быть актуальным. Нет ничего необычного в распределении по месяцам, по графикам работ. Первое полугодие 2022 года должно быть решающим для реализации проекта. Многое покажут работы, которые будут производиться в это время. Мы ожидаем, что никакое другое обстоятельство не помешает нашим специалистам, которые очень активно работают, выполнить предусмотренные требования.
Николай Тестоедов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 10:04
Россия получила попавшие под санкции комплектующие для спутника Angosat-2
– Что будет в случае неудачи с запуском Angosat-2?
– Прежде всего надо сказать, что ангольское правительство верит в успех проекта. Ну а то, что касается каких-то проблем в инженерной части, их никогда нельзя исключать, потому что есть какие-то трудности инженерные, которые мы можем предвидеть, а есть те, которые – нет.
– Россия будет строить новый? Или рассматриваются другие варианты?
– Контракт по спутнику носит, в том числе, и конфиденциальный характер. Есть некоторые положения, которые не предусматривают разглашения. Этот вопрос их затрагивает.
– Могут ли санкции Запада негативно отразиться на сотрудничестве Анголы и России в космической сфере, в частности – на перспективах запуска спутников связи? Может ли Ангола из-за этого отказаться от взаимодействия с РФ в этой сфере?
– Для того, чтобы ответить на вопрос, нужно начать издалека. Обратимся к истории. Так же, как и любой человек, страна не живет без своего прошлого, без своей биографии. А если мы посмотрим на исторические связи наших двух стран, то мы увидим, что они всегда были очень тесными. Поэтому решение о сотрудничестве с Россией, нашим партнером, в проекте Angosat-2 показывает отношение Анголы к России, показывает веру в российскую науку, специалистов. Если говорить с точки зрения двухстороннего сотрудничества, мы ни в коем случае не ставим под сомнение развитие наших отношений, несмотря на все проблемы, которые могут возникнуть из-за санкций, в том числе.
Посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья
15 ноября, 11:16
Россия и Ангола обсудят возможность поставок российских самолетов
– Есть ли перспективы выхода российских сотовых операторов, операторов связи на ангольский рынок?
– Конечно, есть такие перспективы. Надо отметить, что в Анголе объявляются открытые тендеры на участие в различных проектах. В частности, Angola Telecom заявила об открытии тендера, и российские предприятия, как и любые другие компании, могут принять участие. Кто предложит наилучшие условия, тот побеждает в тендерах. Ну а если говорить про наше сотрудничество в области телекоммуникаций, то оно также имеет свою историю. Многое в инфраструктуре Анголы в области связи, телекоммуникаций было создано с помощью России. Поэтому да, такое сотрудничество возможно.
– Ведутся ли уже с кем-то переговоры?
– Мы как государственная структура не можем знать подробно, что происходит между частными предпринимателями. Но по той информации, которая у нас есть, да, есть некие контакты, заявления некоторых российских компаний, которые ведут переговоры с ангольскими компаниями о сотрудничестве в области коммуникационных технологий и телекоммуникаций.
– Как Ангола относится к идее о необходимости регулирования интернета, особенно социальных сетей? Как вы расцениваете потенциальные риски, в том числе экстремизма, исходящие от них?
– Ангола – это страна, которая либерализировала доступ к телекоммуникациям. Но, как и любая другая страна, Ангола имеет законы, ограничивающие определенные действия в киберпространстве. Ангола, будучи членом международных организаций, придерживается того мнения, что интернет должен быть нейтральным. Нет никакого специфического проекта по тому, чтобы "завинтить гайки" или закрыть какой-то ресурс. В Анголе есть все необходимые законы, законодательные акты, которые ограничивают доступ к персональным данным, заставляют людей использовать киберпространство в легальных целях. Любая экстремистская деятельность, если мы о ней узнаем, будет прекращена, у нас есть механизмы, чтобы ее пресечь.
– Есть ли у Анголы опыт блокировки каких-то крупных ресурсов?
– Официально, нет. Официально правительство не принимало таких решений.
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15 ноября, 12:00
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