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https://ria.ru/20211124/novoselskaya-1760455687.html
Новосельская стала первым министром в Крыму, уволенным из-за утраты доверия
Новосельская стала первым министром в Крыму, уволенным из-за утраты доверия - РИА Новости, 24.11.2021
Новосельская стала первым министром в Крыму, уволенным из-за утраты доверия
Бывший министр культуры правительства Крыма Вера Новосельская стала первой с 2014 года из десятков покинувших свои посты крымских министров, уволенной с этой... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T08:50
2021-11-24T08:50
политика
республика крым
правительство крыма
арина новосельская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Бывший министр культуры правительства Крыма Вера Новосельская стала первой с 2014 года из десятков покинувших свои посты крымских министров, уволенной с этой должности по статье "утрата доверия", сообщили РИА Новости в аппарате Совета министров региона.Министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, обвиняемая в получении крупной взятки, была отправлена в отставку главой республики Сергеем Аксеновым с формулировкой "утрата доверия" 22 ноября."За период с марта 2014 года по настоящее время в связи с утратой доверия освобожден один член Совета министров республики Крым: Новосельская Вера Вадимовна", - сообщили в аппарате Совета министров республики.Новосельская находилась в должности министра культуры с момента формирования первого правительства Крыма в феврале-марте 2014 года после вхождения региона в состав России. В составе нынешнего правительства Крыма остался еще один министр, назначенный на должность в 2014 году - министр юстиции Олег Шаповалов.За семь лет состав крымского правительства менялся неоднократно, за эти годы свои должности покинули несколько десятков его членов. Самой интенсивной ротации подверглись два министерства: здравоохранения и транспорта, в каждом из которых сменилось по восемь министров. В правительстве Крыма 20 министерств и восемь вице-премьеров. Возглавляет Совет министров республики председатель - Юрий Гоцанюк.Ранее СК РФ возбудил в отношении Новосельской уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Басманный суд Москвы арестовал ее на два месяца (до 17 января) по обвинению в получении взятки в 25 миллионов рублей при реконструкции театра кукол в Симферополе.
https://ria.ru/20210311/ministr-1600743027.html
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политика, республика крым, правительство крыма, арина новосельская
08:50 24.11.2021
 
Новосельская стала первым министром в Крыму, уволенным из-за утраты доверия

Новосельская стала первым с 2014 года министром в Крыму, уволенным из-за утраты доверия

© Фото : пресс-служба Министерства культуры Республики КрымМинистр культуры республики Крым Арина Новосельская
Министр культуры республики Крым Арина Новосельская - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Бывший министр культуры правительства Крыма Вера Новосельская стала первой с 2014 года из десятков покинувших свои посты крымских министров, уволенной с этой должности по статье "утрата доверия", сообщили РИА Новости в аппарате Совета министров региона.
Министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, обвиняемая в получении крупной взятки, была отправлена в отставку главой республики Сергеем Аксеновым с формулировкой "утрата доверия" 22 ноября.
"За период с марта 2014 года по настоящее время в связи с утратой доверия освобожден один член Совета министров республики Крым: Новосельская Вера Вадимовна", - сообщили в аппарате Совета министров республики.
Новосельская находилась в должности министра культуры с момента формирования первого правительства Крыма в феврале-марте 2014 года после вхождения региона в состав России. В составе нынешнего правительства Крыма остался еще один министр, назначенный на должность в 2014 году - министр юстиции Олег Шаповалов.
Министр культуры Крыма Арина Новосельская - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 12:35
Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
За семь лет состав крымского правительства менялся неоднократно, за эти годы свои должности покинули несколько десятков его членов. Самой интенсивной ротации подверглись два министерства: здравоохранения и транспорта, в каждом из которых сменилось по восемь министров. В правительстве Крыма 20 министерств и восемь вице-премьеров. Возглавляет Совет министров республики председатель - Юрий Гоцанюк.
Ранее СК РФ возбудил в отношении Новосельской уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Басманный суд Москвы арестовал ее на два месяца (до 17 января) по обвинению в получении взятки в 25 миллионов рублей при реконструкции театра кукол в Симферополе.
Здание Совета министров Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 14:32
Источник: нового министра культуры Крыма назначат на следующей неделе
 
ПолитикаРеспублика КрымПравительство КрымаАрина Новосельская
 
 
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