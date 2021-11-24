Новосельская стала первым министром в Крыму, уволенным из-за утраты доверия
Новосельская стала первым с 2014 года министром в Крыму, уволенным из-за утраты доверия
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Республики КрымМинистр культуры республики Крым Арина Новосельская
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Бывший министр культуры правительства Крыма Вера Новосельская стала первой с 2014 года из десятков покинувших свои посты крымских министров, уволенной с этой должности по статье "утрата доверия", сообщили РИА Новости в аппарате Совета министров региона.
Министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, обвиняемая в получении крупной взятки, была отправлена в отставку главой республики Сергеем Аксеновым с формулировкой "утрата доверия" 22 ноября.
"За период с марта 2014 года по настоящее время в связи с утратой доверия освобожден один член Совета министров республики Крым: Новосельская Вера Вадимовна", - сообщили в аппарате Совета министров республики.
Новосельская находилась в должности министра культуры с момента формирования первого правительства Крыма в феврале-марте 2014 года после вхождения региона в состав России. В составе нынешнего правительства Крыма остался еще один министр, назначенный на должность в 2014 году - министр юстиции Олег Шаповалов.
За семь лет состав крымского правительства менялся неоднократно, за эти годы свои должности покинули несколько десятков его членов. Самой интенсивной ротации подверглись два министерства: здравоохранения и транспорта, в каждом из которых сменилось по восемь министров. В правительстве Крыма 20 министерств и восемь вице-премьеров. Возглавляет Совет министров республики председатель - Юрий Гоцанюк.
Ранее СК РФ возбудил в отношении Новосельской уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Басманный суд Москвы арестовал ее на два месяца (до 17 января) по обвинению в получении взятки в 25 миллионов рублей при реконструкции театра кукол в Симферополе.