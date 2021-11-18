https://ria.ru/20211118/krym-1759671318.html

Министра культуры Крыма заподозрили в получении взятки на 25 млн рублей

Министра культуры Крыма заподозрили в получении взятки на 25 млн рублей - РИА Новости, 18.11.2021

Министра культуры Крыма заподозрили в получении взятки на 25 млн рублей

Министру культуры Крыма Вере (Арине) Новосельской предъявили обвинения в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:00

2021-11-18T17:00

2021-11-18T17:49

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

республика крым

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Министру культуры Крыма Вере (Арине) Новосельской предъявили обвинения в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета."Возбуждено уголовное дело в отношении министра культуры Республики Крым Веры Новосельской по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. <...> Она задержана", — сказали в ведомстве.Речь идет о нарушениях при реконструкции Театра кукол в Симферополе. По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ на стройке Крымского государственного центра детского театрального искусства.Сейчас решается вопрос об аресте обвиняемой, добавили в СК.Старое здание Театра кукол находилось в центре Симферополя, напротив городской администрации. Его признали аварийным и снесли в начале 2018 года. На новое здание, как заявляла Новосельская еще в 2017-м, планировалось потратить более миллиарда рублей, но его так и не ввели в эксплуатацию. По данным СМИ, договор с подрядчиком расторгли в прошлом году.

https://ria.ru/20210923/krym-1751540518.html

россия

республика крым

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, республика крым