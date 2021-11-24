https://ria.ru/20211124/nlo-1760450820.html

Пентагон реорганизовал группу по слежению за НЛО

Пентагон реорганизовал группу по слежению за НЛО - РИА Новости, 24.11.2021

Пентагон реорганизовал группу по слежению за НЛО

Министерство обороны США решило реорганизовать рабочую группу по слежению за НЛО — на смену ей придет подразделение по слежению за воздушными объектами. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T05:43

2021-11-24T05:43

2021-11-24T10:36

в мире

министерство обороны сша

военно-морские силы сша

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Министерство обороны США решило реорганизовать рабочую группу по слежению за НЛО — на смену ей придет подразделение по слежению за воздушными объектами.До сих пор группа по неопознанным летающим объектам входила в состав американских ВМС. Новая структура будет назваться длиннее: Группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам, английская аббревиатура — AOIMSG.В военном ведомстве подчеркнули, что очень серьезно воспринимают сообщения о вторжениях воздушных объектов, опознанных и неопознанных, и расследуют каждое из них.В июне Национальная разведка США представила доклад, в котором заявила, что неопознанные летающие объекты могут представлять угрозу для безопасности полетов и для нацбезопасности Штатов в целом. В документе говорилось о 144 случаях предполагаемого наблюдения НЛО, которые не удалось должным образом объяснить.

https://ria.ru/20210808/inoplanetyane-1744749173.html

вашингтон

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в мире, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, вашингтон