Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211124/nlo-1760450820.html
Пентагон реорганизовал группу по слежению за НЛО
Пентагон реорганизовал группу по слежению за НЛО - РИА Новости, 24.11.2021
Пентагон реорганизовал группу по слежению за НЛО
Министерство обороны США решило реорганизовать рабочую группу по слежению за НЛО — на смену ей придет подразделение по слежению за воздушными объектами. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T05:43
2021-11-24T10:36
в мире
министерство обороны сша
военно-морские силы сша
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg
ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Министерство обороны США решило реорганизовать рабочую группу по слежению за НЛО — на смену ей придет подразделение по слежению за воздушными объектами.До сих пор группа по неопознанным летающим объектам входила в состав американских ВМС. Новая структура будет назваться длиннее: Группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам, английская аббревиатура — AOIMSG.В военном ведомстве подчеркнули, что очень серьезно воспринимают сообщения о вторжениях воздушных объектов, опознанных и неопознанных, и расследуют каждое из них.В июне Национальная разведка США представила доклад, в котором заявила, что неопознанные летающие объекты могут представлять угрозу для безопасности полетов и для нацбезопасности Штатов в целом. В документе говорилось о 144 случаях предполагаемого наблюдения НЛО, которые не удалось должным образом объяснить.
https://ria.ru/20210808/inoplanetyane-1744749173.html
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_1d4274861c3090d15a1c8f441cf36444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, вашингтон
05:43 24.11.2021 (обновлено: 10:36 24.11.2021)
 
Пентагон реорганизовал группу по слежению за НЛО

В структуре Минобороны США появится реорганизованное подразделение по слежению за НЛО

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Министерство обороны США решило реорганизовать рабочую группу по слежению за НЛО — на смену ей придет подразделение по слежению за воздушными объектами.
До сих пор группа по неопознанным летающим объектам входила в состав американских ВМС. Новая структура будет назваться длиннее: Группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам, английская аббревиатура — AOIMSG.

"Группа будет синхронизировать действия в Министерстве обороны и во всем правительстве США по обнаружению, идентификации и атрибуции представляющих интерес объектов в особых зонах воздушного пространства. Она также будет оценивать и снижать любые связанные угрозы для безопасности полетов и национальной безопасности", — говорится в сообщении Пентагона.

В военном ведомстве подчеркнули, что очень серьезно воспринимают сообщения о вторжениях воздушных объектов, опознанных и неопознанных, и расследуют каждое из них.
В июне Национальная разведка США представила доклад, в котором заявила, что неопознанные летающие объекты могут представлять угрозу для безопасности полетов и для нацбезопасности Штатов в целом. В документе говорилось о 144 случаях предполагаемого наблюдения НЛО, которые не удалось должным образом объяснить.
Люди на улице - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 08:00Наука
"Меня похитили инопланетяне". Ученые оправдали свидетелей летающих тарелок
 
В миреМинистерство обороны СШАВоенно-морские силы СШАВашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:22Россия и Сербия согласовывают проект стратегического сотрудничества
11:21В WhatsApp появится новая функция
11:20Власти не всегда серьезно реагируют на антисемитизм в Сети, заявил Лазар
11:20Китай выступил против приглашения Тайваня на "саммит за демократию"
11:18В Сети появилось видео с места смертельного ДТП в Тюмени
11:17В Польше заявили о новых попытках мигрантов прорвать границу
11:15МГД одобрила идею экспериментального режима для теста беспилотных такси
11:15Дом моды Dior извинился перед Китаем за скандальное фото на выставке
11:14Немецкие партии анонсировали коалиционный договор по новому правительству
11:12"Чистое пиратство". Болгары возмутились антироссийскими санкциями США
11:09В Москве накрыли подпольный игорный клуб
11:08В Госдуме поддержали проект об уничтожении нелегальной табачной продукции
11:05Омский губернатор объяснил, почему нельзя отменять систему QR-кодов
11:02В Томске начальница отделения почты брызнула газом в клиента
10:58В Госдуме оценили идею о постановке на налоговый учет через "Госуслуги"
10:58В Южной Корее выявили рекордное число случаев COVID-19
10:57Глава делегации в Вене прокомментировал военную риторику Украины
10:55Белоруссия начала проверку из-за применения Польшей спецсредств на границе 0:23
10:53Ростуризм попросил власти Египта решить проблему с очередями в аэропортах
10:49Защита депутата Самсонова потребует возбудить дело о ложных показаниях
Лента новостейМолния
Россия и Сербия согласовывают проект стратегического сотрудничестваВ WhatsApp появится новая функцияВласти не всегда серьезно реагируют на антисемитизм в Сети, заявил ЛазарКитай выступил против приглашения Тайваня на "саммит за демократию" В Сети появилось видео с места смертельного ДТП в ТюмениВ Польше заявили о новых попытках мигрантов прорвать границуМГД одобрила идею экспериментального режима для теста беспилотных таксиДом моды Dior извинился перед Китаем за скандальное фото на выставкеНемецкие партии анонсировали коалиционный договор по новому правительству"Чистое пиратство". Болгары возмутились антироссийскими санкциями СШАВ Москве накрыли подпольный игорный клубВ Госдуме поддержали проект об уничтожении нелегальной табачной продукцииОмский губернатор объяснил, почему нельзя отменять систему QR-кодовВ Томске начальница отделения почты брызнула газом в клиентаВ Госдуме оценили идею о постановке на налоговый учет через "Госуслуги"В Южной Корее выявили рекордное число случаев COVID-19Глава делегации в Вене прокомментировал военную риторику УкраиныБелоруссия начала проверку из-за применения Польшей спецсредств на границеРостуризм попросил власти Египта решить проблему с очередями в аэропортахЗащита депутата Самсонова потребует возбудить дело о ложных показаниях