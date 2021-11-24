https://ria.ru/20211124/nlo-1760450820.html
Пентагон реорганизовал группу по слежению за НЛО
Пентагон реорганизовал группу по слежению за НЛО - РИА Новости, 24.11.2021
Пентагон реорганизовал группу по слежению за НЛО
Министерство обороны США решило реорганизовать рабочую группу по слежению за НЛО — на смену ей придет подразделение по слежению за воздушными объектами. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T05:43
2021-11-24T05:43
2021-11-24T10:36
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ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Министерство обороны США решило реорганизовать рабочую группу по слежению за НЛО — на смену ей придет подразделение по слежению за воздушными объектами.До сих пор группа по неопознанным летающим объектам входила в состав американских ВМС. Новая структура будет назваться длиннее: Группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам, английская аббревиатура — AOIMSG.В военном ведомстве подчеркнули, что очень серьезно воспринимают сообщения о вторжениях воздушных объектов, опознанных и неопознанных, и расследуют каждое из них.В июне Национальная разведка США представила доклад, в котором заявила, что неопознанные летающие объекты могут представлять угрозу для безопасности полетов и для нацбезопасности Штатов в целом. В документе говорилось о 144 случаях предполагаемого наблюдения НЛО, которые не удалось должным образом объяснить.
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в мире, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, вашингтон
05:43 24.11.2021 (обновлено: 10:36 24.11.2021)
Пентагон реорганизовал группу по слежению за НЛО
В структуре Минобороны США появится реорганизованное подразделение по слежению за НЛО
ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Министерство обороны США решило реорганизовать рабочую группу по слежению за НЛО — на смену ей придет подразделение по слежению за воздушными объектами.
До сих пор группа по неопознанным летающим объектам входила в состав американских ВМС
. Новая структура будет назваться длиннее: Группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам, английская аббревиатура — AOIMSG.
"Группа будет синхронизировать действия в Министерстве обороны и во всем правительстве США по обнаружению, идентификации и атрибуции представляющих интерес объектов в особых зонах воздушного пространства. Она также будет оценивать и снижать любые связанные угрозы для безопасности полетов и национальной безопасности", — говорится в сообщении Пентагона.
В военном ведомстве подчеркнули, что очень серьезно воспринимают сообщения о вторжениях воздушных объектов, опознанных и неопознанных, и расследуют каждое из них.
В июне Национальная разведка США представила доклад, в котором заявила, что неопознанные летающие объекты могут представлять угрозу для безопасности полетов и для нацбезопасности Штатов в целом. В документе говорилось о 144 случаях предполагаемого наблюдения НЛО, которые не удалось должным образом объяснить.