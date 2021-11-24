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В Минэнерго предупредили о проблемах с добычей нефти в будущем
В Минэнерго предупредили о проблемах с добычей нефти в будущем - РИА Новости, 24.11.2021
В Минэнерго предупредили о проблемах с добычей нефти в будущем
Почти вся добываемая нефть в России станет трудноизвлекаемой через 10 лет, заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин на конференции "Технологическое развитие... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:52
2021-11-24T17:52
2021-11-24T17:52
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
павел сорокин
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Почти вся добываемая нефть в России станет трудноизвлекаемой через 10 лет, заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин на конференции "Технологическое развитие нефтегазовой отрасли РФ".Приемка первого прототипа российского комплекса для гидроразрыва пласта состоится в скором будущем. По словам Сорокина, первые образцы будут российскими более чем на 60%, позднее показатель вырастет до 80-85%. Полевые испытания флота ГРП начнутся уже в 2022 году.Замминистра также напомнил в ходе конференции, что, несмотря на мировой тренд перехода на зеленую энергетику, углеводороды останутся основой энергобаланса в ближайшие 25-30 лет."В случае если цена будет падать в отдаленной перспективе в связи с перепроизводством и стагнацией спроса, если мы сможем выдерживать новые ценовые параметры, то это будет означать, что мы не должны будем снижать добычу, и наше место на рынке сохранится. Упадет рента, упадет возможность изымать сверхдоход налогами или дивидендами, но сохранятся инвестиции, рабочие места и компании", - подчеркнул замминистра.Вместе с усложнением технологий добычи нефти будет расти ее себестоимость. "Поэтому наша ключевая задача - максимально оперативное внедрение цифровизации в процессы, то есть работа с большими данными, анализ, обмен", - отметил Сорокин в этой связи.
https://ria.ru/20211123/neft-1760374330.html
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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), павел сорокин, цены на нефть, россия
В Минэнерго предупредили о проблемах с добычей нефти в будущем
Павел Сорокин: почти вся добываемая нефть в России станет трудноизвлекаемой через 10 лет
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Почти вся добываемая нефть в России
станет трудноизвлекаемой через 10 лет, заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин
на конференции "Технологическое развитие нефтегазовой отрасли РФ".
"На горизонте десяти лет почти 100% добычи будет трудноизвлекаемой, и без ГРП (флота гидроразрыва пласта отечественной разработки - ред.) это сделать невозможно", - сказал Сорокин.
Приемка первого прототипа российского комплекса для гидроразрыва пласта состоится в скором будущем. По словам Сорокина, первые образцы будут российскими более чем на 60%, позднее показатель вырастет до 80-85%. Полевые испытания флота ГРП начнутся уже в 2022 году.
Замминистра также напомнил в ходе конференции, что, несмотря на мировой тренд перехода на зеленую энергетику, углеводороды останутся основой энергобаланса в ближайшие 25-30 лет.
"В случае если цена будет падать в отдаленной перспективе в связи с перепроизводством и стагнацией спроса, если мы сможем выдерживать новые ценовые параметры, то это будет означать, что мы не должны будем снижать добычу, и наше место на рынке сохранится. Упадет рента, упадет возможность изымать сверхдоход налогами или дивидендами, но сохранятся инвестиции, рабочие места и компании", - подчеркнул замминистра.
Вместе с усложнением технологий добычи нефти будет расти ее себестоимость. "Поэтому наша ключевая задача - максимально оперативное внедрение цифровизации в процессы, то есть работа с большими данными, анализ, обмен", - отметил Сорокин в этой связи.