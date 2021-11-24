https://ria.ru/20211124/minzdrav-1760494304.html

Минздрав предложил альтернативу службе для призывников с медобразованием

Минздрав предложил альтернативу службе для призывников с медобразованием - РИА Новости, 24.11.2021

Минздрав предложил альтернативу службе для призывников с медобразованием

Минздрав предложил новую опцию для призывников с медицинским образованием — вместо воинской службы они смогут поработать по специальности на Дальнем Востоке. Об РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:35

2021-11-24T12:35

2021-11-24T13:12

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150615/56/1506155621_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_79fa33907146cbadf9972df344e1ec88.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Минздрав предложил новую опцию для призывников с медицинским образованием — вместо воинской службы они смогут поработать по специальности на Дальнем Востоке. Об этом сообщил первый замглавы ведомства Виктор Фисенко."Мы хотим попробовать внедрение альтернативной службы, когда молодой человек, призываемый в армию с медицинским образованием, может отработать это время в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке", — сказал он на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.В этом регионе достаточно остро ощущается нехватка кадров, добавил Фисенко.По российским законам, альтернативная служба длится 21 месяц, если проходить ее в организациях, подведомственных органам исполнительной власти, и 18 месяцев — на предприятиях Минобороны.Заявление о замене срочной военной службы на гражданскую нужно подавать не позднее чем за полгода до начала призыва.

https://ria.ru/20211101/zakonoproekt-1757241594.html

https://ria.ru/20211001/prizyv-1752351899.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия