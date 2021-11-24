https://ria.ru/20211124/minzdrav-1760494304.html
Минздрав предложил альтернативу службе для призывников с медобразованием
Минздрав предложил альтернативу службе для призывников с медобразованием - РИА Новости, 24.11.2021
Минздрав предложил альтернативу службе для призывников с медобразованием
Минздрав предложил новую опцию для призывников с медицинским образованием — вместо воинской службы они смогут поработать по специальности на Дальнем Востоке. Об РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:35
2021-11-24T12:35
2021-11-24T13:12
общество
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Минздрав предложил новую опцию для призывников с медицинским образованием — вместо воинской службы они смогут поработать по специальности на Дальнем Востоке. Об этом сообщил первый замглавы ведомства Виктор Фисенко."Мы хотим попробовать внедрение альтернативной службы, когда молодой человек, призываемый в армию с медицинским образованием, может отработать это время в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке", — сказал он на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.В этом регионе достаточно остро ощущается нехватка кадров, добавил Фисенко.По российским законам, альтернативная служба длится 21 месяц, если проходить ее в организациях, подведомственных органам исполнительной власти, и 18 месяцев — на предприятиях Минобороны.Заявление о замене срочной военной службы на гражданскую нужно подавать не позднее чем за полгода до начала призыва.
https://ria.ru/20211101/zakonoproekt-1757241594.html
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общество, россия
12:35 24.11.2021 (обновлено: 13:12 24.11.2021)
Минздрав предложил альтернативу службе для призывников с медобразованием
Замглавы Минздрава предложил альтернативу службе для призывников с медобразованием