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В Минцифры ждут введения мер стимулирования спроса на российские IT-решения
В Минцифры ждут введения мер стимулирования спроса на российские IT-решения - РИА Новости, 24.11.2021
В Минцифры ждут введения мер стимулирования спроса на российские IT-решения
Минцифры и Минфин РФ согласовали три меры налогового стимулирования спроса на российские IT-решения, в том числе в сфере искусственного интеллекта (ИИ), в конце РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:59
2021-11-24T17:59
экономика
технологии
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минцифры и Минфин РФ согласовали три меры налогового стимулирования спроса на российские IT-решения, в том числе в сфере искусственного интеллекта (ИИ), в конце года планируется внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.По словам Шадаева, первая мера предусматривает, что в случае использования российских решений в сфере искусственного интеллекта компания получит возможность платить меньше налог на прибыль. Благодаря второй мере, как отметил министр, "бизнес получит возможность списывать железо в три раза быстрее, чем сейчас"."Третья мера предоставит регионам возможность вводить инвестиционный налоговый вычет на расходы, связанные с внедрением российского программного обеспечения и программного-аппаратных комплексов. Естественно, это будет решение субъектов, в какой мере будет действовать... но мы будем просить их в приоритетном порядке такой вычет вводить по решениям в сфере искусственного интеллекта", - добавил министр.
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экономика, технологии, министерство финансов рф (минфин россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия
17:59 24.11.2021
 
В Минцифры ждут введения мер стимулирования спроса на российские IT-решения

Минцифры ожидает введения мер стимулирования спроса на российские IT-решения до конца года

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минцифры и Минфин РФ согласовали три меры налогового стимулирования спроса на российские IT-решения, в том числе в сфере искусственного интеллекта (ИИ), в конце года планируется внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Нам удалось согласовать с Минфином три меры налогового стимулирования, которые прежде всего связаны с увеличением спроса… Минфин обещает внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс до конца этого года, поэтому здесь мы надеемся на очень быстрое принятие решений. Все эти меры согласованы с Минфином", - сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
По словам Шадаева, первая мера предусматривает, что в случае использования российских решений в сфере искусственного интеллекта компания получит возможность платить меньше налог на прибыль. Благодаря второй мере, как отметил министр, "бизнес получит возможность списывать железо в три раза быстрее, чем сейчас".
"Третья мера предоставит регионам возможность вводить инвестиционный налоговый вычет на расходы, связанные с внедрением российского программного обеспечения и программного-аппаратных комплексов. Естественно, это будет решение субъектов, в какой мере будет действовать... но мы будем просить их в приоритетном порядке такой вычет вводить по решениям в сфере искусственного интеллекта", - добавил министр.
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ЭкономикаТехнологииМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут ШадаевРоссия
 
 
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