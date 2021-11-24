В Минцифры ждут введения мер стимулирования спроса на российские IT-решения
Минцифры ожидает введения мер стимулирования спроса на российские IT-решения до конца года
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев во время брифинга в Доме правительства РФ
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минцифры и Минфин РФ согласовали три меры налогового стимулирования спроса на российские IT-решения, в том числе в сфере искусственного интеллекта (ИИ), в конце года планируется внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Нам удалось согласовать с Минфином три меры налогового стимулирования, которые прежде всего связаны с увеличением спроса… Минфин обещает внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс до конца этого года, поэтому здесь мы надеемся на очень быстрое принятие решений. Все эти меры согласованы с Минфином", - сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
По словам Шадаева, первая мера предусматривает, что в случае использования российских решений в сфере искусственного интеллекта компания получит возможность платить меньше налог на прибыль. Благодаря второй мере, как отметил министр, "бизнес получит возможность списывать железо в три раза быстрее, чем сейчас".
"Третья мера предоставит регионам возможность вводить инвестиционный налоговый вычет на расходы, связанные с внедрением российского программного обеспечения и программного-аппаратных комплексов. Естественно, это будет решение субъектов, в какой мере будет действовать... но мы будем просить их в приоритетном порядке такой вычет вводить по решениям в сфере искусственного интеллекта", - добавил министр.