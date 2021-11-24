https://ria.ru/20211124/mintsifry-1760584468.html

В Минцифры ждут введения мер стимулирования спроса на российские IT-решения

В Минцифры ждут введения мер стимулирования спроса на российские IT-решения - РИА Новости, 24.11.2021

В Минцифры ждут введения мер стимулирования спроса на российские IT-решения

Минцифры и Минфин РФ согласовали три меры налогового стимулирования спроса на российские IT-решения, в том числе в сфере искусственного интеллекта (ИИ), в конце РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T17:59

2021-11-24T17:59

2021-11-24T17:59

экономика

технологии

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минцифры и Минфин РФ согласовали три меры налогового стимулирования спроса на российские IT-решения, в том числе в сфере искусственного интеллекта (ИИ), в конце года планируется внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.По словам Шадаева, первая мера предусматривает, что в случае использования российских решений в сфере искусственного интеллекта компания получит возможность платить меньше налог на прибыль. Благодаря второй мере, как отметил министр, "бизнес получит возможность списывать железо в три раза быстрее, чем сейчас"."Третья мера предоставит регионам возможность вводить инвестиционный налоговый вычет на расходы, связанные с внедрением российского программного обеспечения и программного-аппаратных комплексов. Естественно, это будет решение субъектов, в какой мере будет действовать... но мы будем просить их в приоритетном порядке такой вычет вводить по решениям в сфере искусственного интеллекта", - добавил министр.

https://ria.ru/20211124/soft-1760556949.html

россия

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2021

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экономика, технологии, министерство финансов рф (минфин россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия