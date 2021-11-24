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Human Rights Watch прокомментировала кризис на белорусско-польской границе
Human Rights Watch прокомментировала кризис на белорусско-польской границе - РИА Новости, 24.11.2021
Human Rights Watch прокомментировала кризис на белорусско-польской границе
Правозащитная организация Human Rights Watch назвала кризис с мигрантами на белорусско-польской границе полностью надуманным, ненужным и требующим немедленного... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T09:06
2021-11-24T09:20
в мире
белоруссия
польша
human rights watch
мигранты
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch назвала кризис с мигрантами на белорусско-польской границе полностью надуманным, ненужным и требующим немедленного решения.По мнению правозащитников, обе страны "должны переключиться на принятие ответных мер, уважающих права человека", для разрешения кризиса на границе Польши и Белоруссии, которые "положат конец человеческим страданиям".На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск умышленно никого через границу с ЕС не перебрасывает, при этом он подчеркнул, что ЕС не идет на контакт по проблеме беженцев на границе.Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания и одежду.
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в мире, белоруссия, польша, human rights watch, мигранты
09:06 24.11.2021 (обновлено: 09:20 24.11.2021)
 
Human Rights Watch прокомментировала кризис на белорусско-польской границе

В Human Rights Watch назвали кризис на белорусско-польской границе полностью надуманным

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока ожидают размещения возле центра временного содержания мигрантов, оборудованного в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги", на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока ожидают размещения возле центра временного содержания мигрантов, оборудованного в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch назвала кризис с мигрантами на белорусско-польской границе полностью надуманным, ненужным и требующим немедленного решения.
"Кризис на границе Польши и Белоруссии полностью надуманный, ненужный и требует немедленного решения", - говорится в опубликованном в среду докладе организации, штаб-квартира которой находится в США.
По мнению правозащитников, обе страны "должны переключиться на принятие ответных мер, уважающих права человека", для разрешения кризиса на границе Польши и Белоруссии, которые "положат конец человеческим страданиям".
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Беженцы, силовики и водомет: ситуация на границе Белоруссии и Польши
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе
1 из 13

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Брузги - Кузница
2 из 13

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
© Sputnik / Виктор Толочко

Мигранты находятся прямо на линии границы.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
3 из 13

Мигранты находятся прямо на линии границы.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
4 из 13

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

© Sputnik / Виктор Толочко
© REUTERS / Kacper Pempel

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

Польский военнослужащий на бронетранспортере. 15 ноября 2021 года
5 из 13

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

© REUTERS / Kacper Pempel
© Sputnik / Виктор Толочко

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

Польские военнослужащие на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
6 из 13

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

Польские военнослужащие на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
7 из 13

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
8 из 13

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе
9 из 13

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

Сотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска Кузница – Брузги на польско-белорусской границе, где со стороны Белоруссии собрались беженцы с Ближнего Востока с целью пересечь границу
10 из 13

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
11 из 13

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

© Sputnik / Виктор Толочко
© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
12 из 13

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

Мигранты на белорусско-польской границе.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
13 из 13

Мигранты на белорусско-польской границе.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
1 из 13

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 13

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
3 из 13

Мигранты находятся прямо на линии границы.

© Sputnik / Виктор Толочко
4 из 13

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

© Sputnik / Виктор Толочко
5 из 13

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

© REUTERS / Kacper Pempel
6 из 13

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

© Sputnik / Виктор Толочко
7 из 13

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

© Sputnik / Виктор Толочко
8 из 13

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

© Sputnik / Виктор Толочко
9 из 13

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
10 из 13

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
11 из 13

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

© Sputnik / Виктор Толочко
12 из 13

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
13 из 13

Мигранты на белорусско-польской границе.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск умышленно никого через границу с ЕС не перебрасывает, при этом он подчеркнул, что ЕС не идет на контакт по проблеме беженцев на границе.
Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания и одежду.
Забор на польско-белорусской границе
19 ноября, 19:42Инфографика
Забор на польско-белорусской границе
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