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Human Rights Watch прокомментировала кризис на белорусско-польской границе

Human Rights Watch прокомментировала кризис на белорусско-польской границе - РИА Новости, 24.11.2021

Human Rights Watch прокомментировала кризис на белорусско-польской границе

Правозащитная организация Human Rights Watch назвала кризис с мигрантами на белорусско-польской границе полностью надуманным, ненужным и требующим немедленного... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T09:06

2021-11-24T09:06

2021-11-24T09:20

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белоруссия

польша

human rights watch

мигранты

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch назвала кризис с мигрантами на белорусско-польской границе полностью надуманным, ненужным и требующим немедленного решения.По мнению правозащитников, обе страны "должны переключиться на принятие ответных мер, уважающих права человека", для разрешения кризиса на границе Польши и Белоруссии, которые "положат конец человеческим страданиям".На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск умышленно никого через границу с ЕС не перебрасывает, при этом он подчеркнул, что ЕС не идет на контакт по проблеме беженцев на границе.Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания и одежду.

белоруссия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, human rights watch, мигранты