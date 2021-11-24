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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211124/loza-1760553689.html
Лоза обвинил врачей в корыстном желании заразить его коронавирусом
Лоза обвинил врачей в корыстном желании заразить его коронавирусом - РИА Новости, 24.11.2021
Лоза обвинил врачей в корыстном желании заразить его коронавирусом
Российский музыкант Юрий Лоза, приглашенный врачами как противник вакцинации от коронавируса в больничную "красную зону", отказался туда идти и обвинил врачей в РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:20
2021-11-24T16:20
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
юрий лоза
россия
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вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский музыкант Юрий Лоза, приглашенный врачами как противник вакцинации от коронавируса в больничную "красную зону", отказался туда идти и обвинил врачей в стремлении его заразить из корыстных побуждений.Известные врачи написали открытое письмо антиваксерам, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе."Конечно, я не пойду, вы что! Здорового человека вести туда, где инфекция, чтобы заразить что ли? Если человека кладут в больницу в общую палату, он получает те же болячки, какие там уже были у других пациентов. Логично же. То же самое в ковидном госпитале. Что они хотят? Чтобы я туда пришел и заболел?" - сказал Лоза РИА Новости.По мнению артиста, врачи красной зоны хотят "заработать" на нем, как на ковидном больном. "Они хотят, чтобы я заразился, чтобы они взяли меня лечить и получили доплату за меня как за ковидного больного. Конечно, это все ради денег. У меня экономическое образование, я знаю, что деньги правят миром", - заключил Лоза.Письмо противникам вакцинации от коронавируса подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.Как заявлял в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле в курсе инициативы врачей пригласить антипрививочников в "красную зону" для больных коронавирусом и оценивают ее "очень положительно".Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране чуть выше 50% и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы вакцинации.
https://ria.ru/20211124/shukshina-1760532018.html
https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760484282.html
https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760497566.html
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общество, здоровье - общество, юрий лоза, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:20 24.11.2021
 
Лоза обвинил врачей в корыстном желании заразить его коронавирусом

Лоза отказался от приглашения в "красную зону" и обвинил врачей в желании заразить его

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМузыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2017" в Москве
Музыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2017 в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский музыкант Юрий Лоза, приглашенный врачами как противник вакцинации от коронавируса в больничную "красную зону", отказался туда идти и обвинил врачей в стремлении его заразить из корыстных побуждений.
Известные врачи написали открытое письмо антиваксерам, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.
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"Конечно, я не пойду, вы что! Здорового человека вести туда, где инфекция, чтобы заразить что ли? Если человека кладут в больницу в общую палату, он получает те же болячки, какие там уже были у других пациентов. Логично же. То же самое в ковидном госпитале. Что они хотят? Чтобы я туда пришел и заболел?" - сказал Лоза РИА Новости.
По мнению артиста, врачи красной зоны хотят "заработать" на нем, как на ковидном больном. "Они хотят, чтобы я заразился, чтобы они взяли меня лечить и получили доплату за меня как за ковидного больного. Конечно, это все ради денег. У меня экономическое образование, я знаю, что деньги правят миром", - заключил Лоза.
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Письмо противникам вакцинации от коронавируса подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Как заявлял в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле в курсе инициативы врачей пригласить антипрививочников в "красную зону" для больных коронавирусом и оценивают ее "очень положительно".
Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране чуть выше 50% и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы вакцинации.
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