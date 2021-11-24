Лоза обвинил врачей в корыстном желании заразить его коронавирусом
Лоза отказался от приглашения в "красную зону" и обвинил врачей в желании заразить его
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМузыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2017" в Москве
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский музыкант Юрий Лоза, приглашенный врачами как противник вакцинации от коронавируса в больничную "красную зону", отказался туда идти и обвинил врачей в стремлении его заразить из корыстных побуждений.
Известные врачи написали открытое письмо антиваксерам, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.
"Конечно, я не пойду, вы что! Здорового человека вести туда, где инфекция, чтобы заразить что ли? Если человека кладут в больницу в общую палату, он получает те же болячки, какие там уже были у других пациентов. Логично же. То же самое в ковидном госпитале. Что они хотят? Чтобы я туда пришел и заболел?" - сказал Лоза РИА Новости.
По мнению артиста, врачи красной зоны хотят "заработать" на нем, как на ковидном больном. "Они хотят, чтобы я заразился, чтобы они взяли меня лечить и получили доплату за меня как за ковидного больного. Конечно, это все ради денег. У меня экономическое образование, я знаю, что деньги правят миром", - заключил Лоза.
Письмо противникам вакцинации от коронавируса подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Как заявлял в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле в курсе инициативы врачей пригласить антипрививочников в "красную зону" для больных коронавирусом и оценивают ее "очень положительно".
Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране чуть выше 50% и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы вакцинации.